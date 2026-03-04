Luego de viralizarse el reporte de la desaparición de Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, quien dejó de tener contacto con sus familiares tras abordar un mototaxi por aplicación en el Estado de México, la fiscalía general estatal (FGJEM) confirmó este martes su deceso y la detención de un motociclista.

De acuerdo con la ficha informativa de la FGJEM, la joven desapareció el pasado 28 de febrero en el municipio de San Antonio la Isla y su cuerpo fue hallado el 3 de marzo a " un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec ".

Ana Karen Nute tras abordar un mototaxi por aplicación. Qué se sabe

Medios de comunicación difundieron un par de videos en los que se muestra a Ana Karen en el momento en que aborda una motocicleta conducida por un hombre de chamarra azul y gorra negra.

La joven había asistido a una fiesta en el fraccionamiento Sauces, por lo que al salir solicitó el servicio de mototaxi a través de una aplicación. Después de las 11:00 de la noche, la app reportó que el viaje había terminado.

Autoridades detallaron que al intentar localizar a la joven a través de su celular, éste ya no recibía llamadas o mensajes.

Los familiares de Ana Karen presentaron la denuncia de su desaparición, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha para ayudar con su localización.

Foto: FGJEM

¿Qué cargos enfrenta el motociclista detenido por el caso Ana Karen?

Sin embargo, tras tres días de labores de búsqueda, la fiscalía mexiquense confirmó el deceso de Ana Karen e informó sobre la detención de Daniel "N", quien fue identificado como el motociclista que habría respondido a la solicitud de viaje de la joven.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes mientras es investigado por su " probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima " .

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx detuvo a Daniel “N”, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima de identidad resguardada A.K.N.T., el… pic.twitter.com/tnaIa5BsIb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 4, 2026

¿Qué es un mototaxi por aplicación?

Actualmente, servicios como Uber o Didi tiene como opción para sus usuarios seleccionar viajar en motocicleta, popularmente conocido como mototaxi, pero cada app tiene su nombre Uber Moto o Didi Moto. Esto con la finalidad de que el viaje sea más barato y rápido por los pasajeros.

Los motociclistas están registrados en las aplicaciones para brindar el servicio, por lo que al solicitar un viaje te muestran el rostro del conductor, y conocer las especificaciones del vehículo antes de subirte.