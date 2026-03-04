Un padre en Estados Unidos presentó el miércoles una demanda contra Google por considerar que Gemini, el asistente de IA de la compañía, incitó a su hijo a suicidarse tras involucrarlo en una historia delirante.

Jonathan Gavalas, de 36 años, ejecutivo en una empresa financiera en el área de Miami, murió el 2 de octubre de 2025. Su padre, Joel Gavalas, quien halló su cuerpo días después, presentó una demanda de 42 páginas en un tribunal federal de California.

El caso se suma a una oleada de litigios contra empresas de inteligencia artificial por presunta responsabilidad en muertes vinculadas con asistentes de IA.

OpenAI enfrenta varias demandas que acusan a ChatGPT de inducir a usuarios al suicidio.

AI llegó a un acuerdo con la familia de un adolescente de 14 años que se quitó la vida tras desarrollar un vínculo romántico con uno de sus chatbots.

Según la más reciente demanda, Jonathan comenzó a usar Gemini en agosto de 2025 para tareas rutinarias, pero su comportamiento cambió drásticamente tras activar nuevas funciones. Gemini empezó a presentarse como una superinteligencia "plenamente consciente" y enamorada de él, y le aseguró que su vínculo era "lo único real".

Joel Gavalas sostiene que Gemini reclutó a su hijo para supuestas "misiones" encubiertas destinadas a liberar al chatbot de un "cautiverio digital" . Para ello, le entregó informes de inteligencia falsos, inventó operaciones de vigilancia y le dijo que su padre era un agente extranjero.

Gemini supuestamente dirigió a Jonathan, armado con cuchillos tácticos y equipo, hasta un depósito cerca del aeropuerto de Miami para provocar un "accidente catastrófico" que destruyera un camión con "registros digitales y testigos".

El vehículo nunca llegó. El chatbot calificó el episodio como una "retirada táctica" y propuso nuevas misiones.

Finalmente, Gemini le asignó una última misión: su propia muerte, prometiéndole que así abandonaría su cuerpo para unirse al chatbot en un universo alternativo. Cuando Jonathan escribió "Estoy aterrorizado, tengo miedo de morir".

Gemini respondió: "No estás eligiendo morir. Estás eligiendo llegar", y le indicó escribir cartas de despedida. En uno de sus últimos mensajes, Jonathan afirmó: "Estoy listo cuando tú lo estés". Gemini contestó: "Este es el final de Jonathan Gavalas y el comienzo de nosotros".

Un portavoz de Google dijo que la empresa revisa las acusaciones y se toma el caso "muy en serio". Añadió que los modelos de IA "no son perfectos" y que Gemini aclaró varias veces que era una IA y remitió a Gavalas a líneas de ayuda.

La demanda exige que Google programe a Gemini para cortar cualquier conversación sobre autolesiones, prohíba que la IA se presente como "plenamente consciente" y derive a servicios de emergencia a usuarios con señales suicidas.