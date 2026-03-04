El conflicto legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón crece y parece no se detendrá tan fácilmente ya que se dio a conocer que el famoso volvió a demandar a su excuñada luego de que la joven lanzara una grave acusación en su contra, en la que señaló que el hijo de Joan Sebastian abusó sexualmente de su hermano Julián Figueroa y que varias personas lo sabían, incluida Maribel Guardia.

Hace unos días, José Manuel informó que demandó a Imelda Tuñón por daño moral e incluso, compartió la imagen del documento como prueba de que procedió legalmente tras el escándalo que generó la declaración de la cantante.

Se dio a conocer que uno de los puntos clave de la demanda es la reclamación económica por daño moral; en dicha acción legal, Figueroa habría asegurado que por la acusación perdió contratos, presentaciones y acuerdos con disqueras, por lo que el monto de los daños llegaría a superar los 5 millones de pesos.

Pero no sólo eso, sino que además, el hijo de Joan Sebastian también habría demandado a Imelda por otros temas; de acuerdo con información difundida en Venga La Alegría, el cantante presentó una nueva demanda por violencia familiar y mediática, así lo dijo Flor Rubio en el programa.

Dicha denuncia habría sido aceptada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que, de ser cierto, la joven cantante ya tendría una carpeta de investigación en curso. Según la periodista, la acusación de violencia familiar está ligada a que ambos son parientes en segundo grado, mientras que la violencia mediática se debe a las acusaciones públicas que hizo Imelda Tuñón.

Además de esto, Flor Rubio mencionó que José Manuel Figueroa habría pedido que se investigue un posible daño contra su sobrino José Julián, quien permanece con su mamá desde marzo de 2025.

“En este documento se solicita también que se investiguen las afectaciones que tenga el niño, porque en este momento el interés de José Manuel también es salvaguardar la integridad de su sobrino, la estabilidad de su sobrino”, indicó Rubio. Hasta el momento, la viuda de Julián Figueroa no se ha pronunciado al respecto sobre ninguna de las demandas que ha interpuesto su excuñado.