Britney Spears levantó la preocupación entre sus fanáticos luego de que se reportara que había sido arrestada en California la noche del miércoles. ¿Qué ocurrió? ¿Está bien la cantante? Eso es lo que se sabe sobre el caso.

De acuerdo con los informes, la cantante de Toxic fue arrestada por la Patrulla de Carreteras bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura, en California.

Aparentemente la intérprete fue vista conduciendo y comportándose “de manera errática” cerca de las 9:30 pm del miércoles. Poco después de su arresto, el sheriff de Ventura la dejó en libertad.

Tras el incidente, Spears tendrá que comparecer ante el tribunal el lunes 4 de mayo. Asimismo, se informó que su licencia de conducir se le fue suspendida automáticamente tras el reporte de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI como se le conoce en Estados Unidos).

Aunado a esto, la celebridad, de 44 años, podría ir a parar a prisión o pagar una multa superior a los mil dólares , además de ser obligada a asistir a programas de educación por conducir bajo los efectos del alcohol.

Recientemente la cantante estuvo involucrada en otro incidente de conducción. En su momento, se dijo que la cantante de Oops, I did it again fue vista conduciendo su SUV Mercedes mientras usaba su celular, acción que es considerada una infracción de ley en California.

Aunado a esto, Britney Spears ha estado envuelta otros incidentes relacionados con su conducción a lo largo de los años. En meses recientes, fue captada desviándose hacia el carril equivocado en una autopista después de una noche de fiesta, lo que encendió las alarmas entre personas cercanas a la artista.

Algunas fuentes incluso señalaron que podría estar atravesando un momento emocional complicado tras la publicación de las memorias de su exesposo Kevin Federline que detallan su tensa relación con la estrella, describiendo comportamientos erráticos de la cantante como esposa y madre de sus dos hijos Sean Preston y Jayden Federline.

El historial de Spears con la policía también incluye un incidente ocurrido en 2007, cuando fue citada por un atropello y fuga menor después de chocar contra un automóvil estacionado. El caso fue finalmente desestimado luego de que la cantante pagara una suma no revelada al propietario del vehículo afectado.

Un año después, en 2008, la intérprete volvió a enfrentar problemas legales al ser citada por conducir sin una licencia válida en California. Sin embargo, ese caso también fue desestimado posteriormente por un juez, por lo que no derivó en consecuencias mayores para la artista.

En los últimos meses, la cantante ha preocupado a sus fanáticos por ciertos comportamientos, así como por una supuesta inestabilidad mental, despilfarro de dinero, además de la forma en que se muestra en redes sociales con su casa sucia, bailando casi sin ropa y con una apariencia que enciende todas las alarmas sobre una recaída que la llevaría a otra tutela.