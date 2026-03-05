Las desapariciones de Kimberly Ramos y Karol Toledo están sacudiendo entre la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos luego de que sus casos se denunciaran con 10 días de diferencia y el cuerpo de una de ellas fuera hallado en inmediaciones del campus.

Las universitarias desaparecieron en fechas y circunstancias distintas, aunque parecen casos independientes han causado marchas y protestas en las principales calles de sus localidades.

En una de las protestas consignadas por medios locales se dio a conocer que, durante la marcha por la localización de Kimberly, un contingente rompió vidrios en el Palacio de Gobierno de la mandataria estatal, Margarita González.

Asimismo, se reportó el bloqueo del paso vehicular en una de las principales calles de Cuernavaca como parte de las movilizaciones por este caso.

¿Qué le pasó a Kimbely Ramos, estudiante de la UAEM?

De acuerdo con Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, Kimberly Ramos de 18 años de edad desapareció el 20 de febrero en Cuernavaca.

Medios locales reportaron que cientos de universitarios salieron a las calles de la capital morelense a exigir su pronta localización y mayor seguridad en la entidad.

Diez días después, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que durante la búsqueda de Kimberly Joselin localizaron un cuerpo en la zona norte de Cuernavaca.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de KIMBERLY JOSELIN RAMOS BELTRÁN de 18 años de edad. pic.twitter.com/2Aba3ZxDs2 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) February 21, 2026

El martes 3 de marzo, dieron a conocer que tras los estudios periciales practicados se confirmó que se trataba de la universitaria.

"Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad", lamentó el fiscal estatal Fernando Blumenkron en un mensaje publicado en redes sociales.

La UAEM se solidarizó con la familia, hizo un llamado a las autoridades a llevar el caso con perspectiva de género y lamentó el deceso de la universitaria.

"Expresamos nuestro dolor e indignación, así como la más enérgica condena por el feminicidio de Kimberly Joselin, alumna de esta universidad, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida", se lee en el posteo de Facebook.

Medios locales informaron que el hallazgo de la joven ocurrió cerca de una zona boscosa en inmediaciones de la universidad.

¿Cuándo desapareció Karol Toledo?

A la par de la indignación surgida por la desaparición y deceso de Kimberly Joselin, el lunes 2 de marzo se activó en Morelos el Protocolo Alba para buscar a Karol Toledo Gómez, quien también es estudiante de la UAEM.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven de 18 años de edad fue vista por última vez en Mazatepec.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa con raya y tenis.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de KAROL TOLEDO GÓMEZ de 18 años de edad. pic.twitter.com/WVhlKOV5bZ — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 3, 2026

Por su parte, la Universidad estatal se pronunció sobre este segundo caso registrado en menos de 10 días.

"UAEM expresa su profunda preocupación ante la denuncia de la desaparición de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec .", se lee en el comunicado del 4 de marzo.

Sobre este caso, en redes sociales los padres de familia expresaron su preocupación sobre la seguridad dentro de la institución.

Foto: UAEM / FB

Cuestionaron que el comunicado no estuviera firmado Rectoría, exigieron mayor control en las entradas a los planteles, además, solicitaron se presente la información de un vehículo que presuntamente estaría relacionado con la desaparición de Karol.

¿Qué dice la fiscalía de Morelos sobre la desaparición de Karol Toledo?

En las redes de la fiscalía de Morelos publicaron este jueves un mensaje en el que se informa el hallazgo de un cuerpo en Coatetelco durante las investigaciones del caso, por lo que será sometido a un análisis pericial para determinar su identidad.