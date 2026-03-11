Los adultos mayores beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben estar atentos al siguiente pago de abril ya que se juntará con la celebración de Semana Santa 2026 en México. Las personas de la tercera edad tienen inquietud sobre si el depósito se adelantará o qué pasará con su dinero; aquí te contamos cuándo es la fecha exacta de pago y todo lo que tienes que saber al respecto.

Finales de marzo y principios de abril son fechas importantes y muy esperadas por miles de mexicanos y esto se debe a que durante dicha época se celebra una importante temporada de vacaciones que muchos aprovechan para irse de paseo a la playa o a cualquier destino turístico.

Pero estos meses son doblemente especiales para aquellas personas que cobran pensión ya que se les depositará su pago, dinero que les será de mucha ayuda para las fechas en caso de que quieran tomarse unos merecidos días de descanso; pero también, les servirá para cubrir sus gastos mensuales.

¿IMSS adelantará el pago de pensión de abril por Semana Santa?

No, el IMSS no adelantará el pago de la pensión de abril a sus beneficiarios; las autoridades seguirán el calendario oficial que compartieron a principios de 2026.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS abril?

El siguiente pago de la pensión IMSS se depositará el miércoles 1 de abril de 2026, por lo que los encargados de realizar los depósitos hicieron un llamado para que los beneficiarios vayan programando su visita al banco.

Monto de pago de la pensión IMSS abril 2026

El monto de pago de la pensión IMSS varía de acuerdo con el régimen bajo el que se retiró el trabajador, las semanas cotizadas que acumuló, así como los años que prestó servicio.

¿Cómo saber si soy Ley 73 o 97 del IMSS?

Para saber si formas parte de la Ley 73 o 97, la clave es la fecha en que te diste de alta en el IMSS: si fue antes del 1 de julio de 1997, eres Ley 73, pero si fue a partir de dicha fecha eres Ley 97; te sugerimos confirmarlo revisando tu historial laboral en el portal del IMSS o consultando tu estado de cuenta de la Afore.

Calendario de pagos pensión IMSS 2026

Según el calendario oficial, los depósitos restantes de la pensión para este año quedan de la siguiente manera:

-Abril: 1 de abril

-Mayo: 4 de mayo

-Junio: 1 de junio

-Julio: 1 de julio

-Agosto: 3 de agosto

-Septiembre: 1 de septiembre

-Octubre: 1 de octubre

-Noviembre: 2 de noviembre

-Diciembre: 1 de diciembre.

¿Qué día son las vacaciones de Semana Santa de 2026?

La Semana Santa 2026 será del 29 de marzo al 5 de abril, con los feriados clave siendo el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril).