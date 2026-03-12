¿Eres pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Si es así, hay buenas noticias para ti y para millones de jubilados: las autoridades anunciaron que el pago de abril se adelantará unos días, por lo que los pensionados tendrán su dinero justo antes de Semana Santa. ¿Cuándo depositan y cuánto? Aquí te compartimos la fecha exacta.

Miles de jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán su siguiente depósito correspondiente a abril en marzo, por lo que podrán disponer del dinero para las vacaciones de Semana Santa, o bien, para cubrir los gastos que tienen mes con mes.

Las autoridades de dicho instituto de salud han pedido a los adultos mayores que estén al pendiente de la fecha de pago para que así eviten contratiempos y programen su visita a la sucursal bancaria, sobre todo, porque en Semana Santa algunas podrían estar cerradas debido a las festividades religiosas.

¿Cuándo es el pago de pensión del ISSSTE?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del instituto, el depósito de la pensión de abril se realizará el viernes 27 de marzo de 2026. Esto significa que los pensionados recibirán su dinero antes de que termine el mes, como parte de la estrategia del ISSSTE para evitar retrasos durante los días de descanso de Semana Santa, que va del 29 de marzo al 5 de abril.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados del ISSSTE?

El monto que recibirá cada jubilado depende del tipo de pensión y del historial laboral de cada trabajador, por lo que la cantidad puede variar. Sin embargo, el depósito corresponde al pago mensual habitual, sin cambios ni reducciones.

¿Por qué se adelanta el pago?

De manera general, el ISSSTE siempre adelanta sus pagos, sin embargo, podría suponerse que esta anticipación es para evitar que los jubilados tengan complicaciones durante los días de asueto de Semana Santa, cuando muchas instituciones públicas y bancos reducen sus operaciones.

Calendario de pagos pensión ISSSTE 2026