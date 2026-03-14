Odiseo Bichir se mostró visiblemente afectado al hablar sobre el accidente que sufrió su hijo, el también actor José Ángel Bichir, quien recientemente cayó desde un tercer piso en la Ciudad de México y tuvo que ser hospitalizado. En un breve encuentro con medios, el famoso comentó cómo se siente en estos complicados momentos: “No estoy en condiciones”, dijo.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, el integrante de la reconocida familia artística Bichir admitió que atraviesa un momento muy difícil y que aún no se siente preparado para hablar a fondo de lo ocurrido.

Durante los pocos segundos que estuvo frente a las cámaras, el actor se mostró serio, triste y conmovido. Cuando un periodista le cuestionó sobre cómo estaba respondió: “Muy mal, por eso no quiero estar aquí ahora hablando, porque no me siento en condiciones de hablar”.

Brevemente, Odiseo Bichir comentó el estado de salud de su hijo José Ángel Bichir: "Está bien atendido. Muchas gracias por su preocupación a todas las personas que se preocupan por él; muy amables, muchas gracias”, mencionó.

El accidente de José Ángel Bichir ocurrió cuando el actor sufrió una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte. Tras esto, fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que tuvo en el abdomen y el rostro.

Horas antes, la mamá de José Ángel Bichir dialogó con los medios y dijo que toda la familia apoya a su hijo, pero enfatizó que no proporcionarán detalles de los sucedido porque se trata de la vida privada del actor y él decidirá lo que se compartirá en un futuro; del mismo modo, admitió que su hijo estaba triste porque no tenía trabajo.

Por su parte, la hermana de José Ángel Bichir compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que informó sobre lo acontecido: “Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, se lee al inicio del mensaje.

Prosiguió: “Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”.

En el comunicado, la familia precisó que “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”.

La familia Bichir Pascual agradeció la solidaridad y muestras de apoyo, y finalizó el mensaje con las siguientes palabras: “Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor. José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación. Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional. Nadie está exento de necesitar ayuda. Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento”.