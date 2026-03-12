Tras su salida de la Casa de los Famosos de Telemundo, Sergio Mayer volvió a la realidad y planea reincorporarse a su cargo como diputado de Morena, sin embargo, continúan suspendidos sus derechos partidarios. En una reciente entrevista, el exactor se defendió y compartió los motivos que lo llevaron a participar en el reality show: argumentó que lo hizo para apoyar en la economía familiar y aseguró que “no está en la política por dinero”.

El empresario y diputado volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de lanzar un contundente mensaje contra Morena, tras la polémica generada por su participación en el reality show La Casa de los Famosos. Fue en una entrevista con el periodista Luis Cárdenas de MVS en la que explicó los motivos de su participación en el programa de Telemundo.

Mayer respondió a las críticas que surgieron por su presencia en el programa de entretenimiento; dijo que espera reincorporarse a su labor la próxima semana en lo que las autoridades pertinentes resuelven su caso. Asimismo, dijo que el motivo por el cual decidió estar en el reality fue porque necesitaba el dinero para mantener a su familia.

"Tomé la decisión, realmente por un tema personal, eso es un hecho. Un tema personal que iba pues de alguna manera a apoyar un poco la economía de mi familia. Esa es la realidad", afirmó.

Asimismo, enfatizó que no abandonó sus labores, sino que pidió la licencia e hizo los trámites correspondientes para que se asignara al suplente indicado; también, informó que durante el tiempo que estuvo en el reality no recibió su sueldo como diputado.

"Hice las cosas conforme a derecho, la solicitud de separación de cargo se realizó bajo estricto apego al marco jurídico vigente. El Congreso prevé justamente la figura de un suplente para garantizar que la representación popular y el trabajo legislativo no se interrumpan", dijo.

A la par, Sergio Mayer sugirió que la controversia que provocó su participación en el programa de Telemundo es desproporcionada en comparación con otros problemas internos que existen dentro de Morena.

“Yo creo que la Comisión de Honor y Justicia de Morena y también Morena tiene suficientes problemas realmente graves en el país de presunto nepotismo, violencia política, agresores sexuales, uso de recurso, desvío de recursos, peculado (...) y que agarren siempre a Sergio Mayer como 'caja china' para desviar la atención en lo general (...) siempre me van a agarrar de piñata”, comentó.

🎭 “No abandoné mi curul: pedí licencia conforme a la ley”



🔴 @SergioMayerb asegura que su participación en La Casa de los Famosos fue por motivos económicos y personales, y que dejó de recibir su dieta como diputado durante su ausencia.



🔴 El legislador afirma que regresará a… pic.twitter.com/dS9OFHG8Jy — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 12, 2026

Por su parte, el diputado suplente de Sergio Mayer dijo que espera trabajar más tiempo en San Lázaro; Luis Morales Flores comentó a El Universal: “Cuando Sergio se fue no me dijo a dónde iba, no más me dijo ‘me voy por dos meses, ahí te quedas, yo sé que vas a representar a Morena y lo vas a hacer muy bien’”; agregó que el tiempo que le dejen permanecer en el cargo él va a “trabajar con muchas ganas”. “(...) no vengo a grillarle al compañero, si me permiten quedarme otro tiempo, con gusto, y si él pide regresar, pues ni modo, es su espacio”, puntualizó.