A más de un año de haber concluido su divorcio con Ben Affleck y a más de año y medio de haberse separado oficialmente, Jennifer Lopez habló de lo “feliz” que se siente soltera y lejos de su exesposo durante una reciente entrevista. ¿Qué dijo? A continuación te lo contamos todo.

En una charla que sostuvo con Juju Chang en el programa Nightline, la Diva del Bronx señaló que se siente feliz con su soltería y que no tiene prisa por conocer a nadie nuevo ni iniciar una relación romántica.

Cuando la presentadora le preguntó sobre su situación sentimental y si estaba saliendo con alguien, JLo contestó: “¡No! ¡Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada”.

Y agregó: “¡Qué bien me siento ahora! ¡Estoy tan feliz! Es lo máximo. Me siento realmente bien ahora mismo. Y eso me daba miedo de pequeña, no sabía si podría lograrlo. Siempre me daba mucho miedo estar sola”.

En la misma entrevista habló sobre cómo su separación de Ben repercutió en su carrera profesional y en los planes que tenía para lanzar nueva música y salir de gira; cabe recordar que Jennifer canceló su tour This is me… now, inspirado en su matrimonio con Ben.

“Tuve que pararlo todo y me tomé un año sabático. Cancelé las giras y decidí quedarme en casa y afrontar lo sucedido sin huir de ello ni por el trabajo, ni por otra persona, ni por nada. Simplemente, aguantar”, contó la cantante de El Anillo y Jenny from the block.

Agregó que el tiempo que pasó en casa después de todo el caos le sirvió para “descubrir quién era yo”, y para reflexionar sobre la lección aprendida en torno a su rompimiento sin “culpar a nadie más”.

“¡Estoy en mi época feliz!”, dijo. “Por primera vez en mi vida me siento libre, estoy sola. Se siente bien”, apuntó destacando que se siente plena soltera luego de haber tenido novios toda su vida y haberse casado cuatro veces.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron en enero del año pasado, luego de que la cantante presentara la solicitud en verano del 2024 ante las autoridades de California por “diferencias irreconciliables”, además de alegar que los separaban sus diferentes estilos de vida, la presión mediática, así como los cambios de humor del actor y cuestiones sobre su vida privada y la de su su familia.

Desde entonces y hasta hace unos meses se había informado que Ben y Jennifer estaban buscando una nueva oportunidad para resolver sus diferencias y retomar su romance. Estas afirmaciones surgieron tras su reencuentro público en la alfombra roja del estreno de El beso de la Mujer Araña en Nueva York.

“Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca hayan salido de ello. Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló un informante tras su encuentro en el estreno de dicha película.

“Parecen estar juntos, pero de una forma muy intermitente y complicada: pasan mucho tiempo juntos, y con los niños. Si les preguntas a sus círculos, la conclusión es que son muy buenos amigos y quieren formar una gran familia con los niños, como parte de sus vidas”, agregó la fuente.