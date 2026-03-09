La conductora puertorriqueña Adamari López se llevó todas las miradas en Instagram al lucir su espectacular figura ataviada en un minivestido blanco con lunares negros.

La prenda tenía una falda de holanes, escote en V y delicados tirantes que le dieron un toque aún más femenino. Combinó con tacones en color naranja y dejó suelta su cabellera rubia.

“Outfit of the Day. Amando los looks chiquitos, ¿y ustedes?”, escribió y sumó decenas de comentarios que incluyeron: “La más bella”, “Wow, eres muy linda” y “Todo lo que te pones te queda precioso”.

Adamari López tiene 54 años y luce radiante. Hace poco celebró los once años de su hija Alaia, mostrando algunos de sus momentos favoritos juntas. “Eres una niña amorosa, con un corazón generoso y lleno de amor, inteligente, dulce, tierna, simpática, buena hija, estudiante, buena amiga”.

“Me encanta ver la entrega que le pones a lo que haces y me sorprende tu amor por el deporte. Todos los días le doy gracias a Dios por darme la bendición de ser tu mamá y le pido me dé muchos años para acompañarte, guiarte y verte crecer”, escribió.

Adamari López es una de las personalidades latinas más relevantes en la televisión de habla hispana en Estados Unidos y también una de las más queridas.

Adamari López no tiene pareja actual, pero ha tenido relaciones con Toni Costa y Luis Fonsi.

Durante un programa, hace tiempo, dijo que Luis Fonsi estuvo en un momento importante y la ayudó a superar una etapa difícil de su vida y eso se lo agradecerá siempre. “En ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”.

Agregó que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana y está disfrutando de su soltería. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.

Por ahora, vive su vida con intensidad y disfruta de sus viajes, fiestas, presentaciones y, sobre todo, del amor de su hija.