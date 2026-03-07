Fátima Bosch, actual Miss Universo, vivió un incómodo momento durante su participación en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, debido a que una de las asistentes la cuestionó sobre la legitimidad de su triunfo en dicho certamen de belleza, dejando en claro que ella no merecía la corona; la tabasqueña no se quedó callada y se defendió con todo con una respuesta que ya desató polémica en las redes sociales. ¿Qué le dijo? Te contamos.

Desde que Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025, ha sido duramente criticada y cuestionada, ya que, posterior a su victoria, se dieron a conocer denuncias que señalaban irregularidades en la votación del concurso, además de un presunto conflicto de interés, por los vínculos comerciales que se descubrieron entre la organización y su familia.

Derivado de esto es que su corona ha estado "manchada" por el escándalo y es que aún muchos se cuestionan si su victoria fue merecida. En este contexto, Bosch fue invitada a la Mexico Conference 2026, que se celebró en la Universidad de Harvard, foro académico donde líderes, emprendedores y figuras públicas reflexionan sobre el papel de México en el mundo.

Mientras la mexicana hablaba sobre liderazgo y representación femenina, una asistente, que se identificó como Mariana, expuso sus dudas sobre su triunfo en el concurso de belleza mundial.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, la persona del público le pidió que renunciara a su corona, algo a lo que Fátima se negó rotundamente y contestó: “Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo (...) he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho como quitarme los tacones, meterte a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo que nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar”.

Añadió: “Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”, respuesta que generó aplausos entre los asistentes.

En medio de la polémica, decenas de internuatas también defendieron a Bosch, destacando que su participación en la conferencia buscaba compartir su experiencia personal y profesional.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo sucedido, aunque el video continúa acumulando miles de reproducciones y comentarios.