Las hijas de Sylvester Stallone se robaron “todas las miradas” al publicar una fotografía juntas en Instagram. Fue Sophia Stallone quien colocó la imagen en redes sociales y de inmediato levantaron reacciones y suspiros.

Sistine Stallone impactó ataviada con un vestido bicolor, en blanco y negro. Dejó suelta su cabellera castaña y presumió un maquillaje impecable donde los protagonistas fueron el rubor y el gloss.

Por su parte, Scarlet Stallone llevó un vestido café de un hombro descubierto. Completó el look con arracadas plateadas y una impresionante cabellera peinada en ondas. Optó por un maquillaje de apariencia natural.

Sophia Stallone brilló con un vestido negro a la medida que tenía una tela alrededor del cuello, lo que elevó el glamour. Prefirió tonos nude en el rostro y abundante gloss. “Todo lo que necesito”, escribió.

Aunque limitó los comentarios, algunas personas escribieron: “Ustedes son tan espectaculares. Las amo a las 3”, “Mis hermanas favoritas” y “Las hermanas más guapas.

Las hermanas Stallone son fruto del matrimonio de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin. Ellos se conocieron inicialmente en 1988 y comenzaron una relación que terminó en 1994, cuando el actor de Rocky tuvo una relación con la modelo Janice Dickinson.

“Se reconcilió con Jennifer en 1995 después de que un ADN confirmara que no era el padre de la hija de Janice, Savannah. Le dieron la bienvenida a su hija Sophia en 1996 y se casaron en una ceremonia civil en el Hotel Dorchester de Londres el 17 de mayo de 1997”. Sistine nació en 1998 y Scarlet en 2002.

Sophia, Sistine y Scarlett, cada vez tienen más influencia en redes sociales y en el espectáculo estadounidense a medida que presumen su asistencia a alfombras rojas, modelaje en pasarelas e invitaciones a fiestas exclusivas en California.

Sistine y Sophia tienen un podcast llamado Unwaxed donde hablan sobre cómo emprender, dan tips para mejorar el autoestima, consejos de belleza e incluso revelan algunos de los episodios más significativos de sus vidas.

También tocan temas sobre sexo, imagen corporal, relaciones amorosas, trabajo y redes sociales.

Sophia Stallone se graduó como licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad del Sur de California. Tiene un blog dedicado a la moda y estilo de vida, donde explota su talento como escritora y comparte con sus seguidores tips de belleza, vida fitness, bienestar y recomendaciones de libros.Se define como una persona apasionada que le gusta conectar con la gente.

Sistine está más interesada en desarrollar una carrera como actriz y modelo. Hasta ahora, ha modelado para Chanel y Dolce & Gabbana. Vivió en Nueva York para impulsar su carrera en la industria del modelaje. Fue invitada al desfile de modas del diseñador Ralph Lauren y su estilo la ha llevado a trabajar en desfiles de alta moda.

Scarlet Rose Stallone es actriz, modelo e influencer. Apareció en la serie Tulsa King, donde también actúa su padre y ha señalado que también está interesada en la escritura de guiones y proyectos de cine.