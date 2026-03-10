Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Los Ángeles, con la estrella pop dentro, fue detenida por la policía, anunciaron autoridades este lunes.

Agentes de la ciudad dijeron que la s ospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

¿Cómo fue el ataque contra Rihanna?

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Lisette Ortiz fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15.

¿Cuáles son los cargos contra la mujer investigada por disparar contra la casa de Rihanna?

Ivanna Lisette Ortizfue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10 millones de dólares.

Rihanna, una de las estrellas pop más famosas del mundo, no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque contra su domicilio de Los Ángeles.