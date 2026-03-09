La influencer Evelyn Villa compartió las imágenes del asalto a su casa en el que fue golpeada y sometida por tres hombres tras dejar a su hijo en el colegio el pasado 6 de marzo en Toluca, Estado de México.

" Me arrastró hacia dentro en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas ", reveló la creadora de contenido en sus redes sociales, cuyo video fue bajado de TikTok y nuevamente lo posteó.

Con una aparente lesión en la cara, Evelyn Villa relató cómo fueron las agresiones en su contra y publicó los videos de las cámaras de seguridad donde se observa el momento en que fue sorprendida por un sujeto.

¿Cómo ocurrió el asalto contra la influencer Evelyn Villa dentro de su casa?

Una de las tomas muestra que un sujeto, con chaleco naranja, logra entregar a la casa justo antes de que el portón eléctrico terminara de cerrar.

Enseguida, el sujeto y la víctima forcejean, pero el hombre la somete al intentar ahorcarla, jalarla para finalmente tirarla al piso.

" Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo y como no paraba de gritar, me amenazaba que si no paraba de gritar y sino cooperaba iban a buscar a mi hijo que sabían cómo se llamaba, en qué escuela iba y que lo iban a matar ", comentó Evelyn Villa.

Al tenerla sometida en el piso, el agresor abrió el portón para permitir que dos hombres más entraran a sujetar a la influencer para luego meterla a la casa.

El sujeto de chaleco naranja entrega una especie de cuerdas a su cómplice para amarrar a la víctima.

Evelyn relató, con la voz entre cortada, los detalles del robo: "Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas ".

¿Evelyn Villa ya presentó denuncia ante las autoridades del Estado de México?

La influencer aseguró que acudió ante las autoridades a presentar la denuncia correspondiente, pero que decidió difundir el caso para exhortar a quienes hayan sido víctimas de los hombres, para que también presenten una denuncia.

¿Quiénes reaccionaron al asalto de la influencer?

Tras revelarse los detalles del asalto del que fue víctima Evelyn Villa, tanto sus seguidores y amigos le brindaron su respaldo.

Entre las figuras públicas que le han escrito están:

Yoss (Justyoss): " Lo siento mucho... espero los detengan pronto "

(Justyoss): " " La cantante María Fernanda, integrante de Pandora : " Qué valiente fuiste. Te apoyo!!! "

integrante de : " " La actriz, Susana Zabaleta : " Ojalá te recuperes pronto"

: " El ambientalista, Arturo Elias Allende, quien etiquetó al alcalde de Toluca y escribió: "E ntre nosotros tenemos que protegernos y apoyarnos . Nadie merece vivir algo así"

Sin embargo, el comentario que más apoyo recibió fue el de un seguidor, Gabb.chr, el cual obtuvo más de 27 mil likes: " Denuncia por intento de asesinato, no por robo "

Desatando el debate en la cuenta de la influencer.