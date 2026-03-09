Un camión recolector de residuos que presuntamente se quedó sin frenos perdió el control en una de las calles de la colonia San Mateo Nopala, Naucalpan, Estado de México, zona interconectada por escaleras y pendientes pronunciadas.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gobierno de Naucalpan, se informó que el accidente dejó dos personas lesionadas, además, aclaró que el vehículo pertenece a una empresa privada, el cual chocó esta mañana en la calle Calvario.

"Como resultado del incidente, dos personas resultaron lesionadas: el conductor de la unidad y una transeúnte que se encontraba en el lugar, quienes fueron atendidos por servicios de emergencias y trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes para su valoración médica".

Las autoridades municipales informaron que el accidente en San Mateo Nopala ocurrió en una " vialidad con pendiente pronunciada donde existe restricción para el tránsito de vehículos pesados ".

Los primeros reportes surgidos en videos en redes sociales mencionan que el choque del camión de residuos ocurrió tras descender a toda velocidad y pasar sobre unas escaleras para finalmente impactarse en la esquina de un domicilio terminando volcado entre piedras y ladrillos.

Se da a conocer que aparentemente el camión recolector tiró árboles, chocó contra un poste, además, de que en otro video se muestra a que a su pasó hace un gran estruendo que asusta a un motociclista que estaba a punto de cruzar la calle.

Camión aparentemente sin frenos, perdió el control y luego de impactarse en un domicilio en la colonia San Mateo Nopala, en #Naucalpan, derribó postes, árboles, dejando dos personas lesionadas, una de gravedad

🎥 especiales pic.twitter.com/kQf9m5C0yE — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) March 9, 2026

Los videos viralizados también muestran a los vecinos de San Mateo Nopala salir de sus casas para ver lo ocurrido.

En seguida al menos tres hombres más corrieron para revisar el camión volcado mientras llegaban los servicios de emergencia.

Uno de los testigos que grabó este momento menciona que dentro del vehículo se encontraba un señor atrapado.

🚨 Así fue captada una unidad de carga que perdió el control al descender por la empinada calle de Calvario y 20 de Noviembre, en San Mateo Nopala, #Naucalpan. El vehículo volcó, embistió viviendas y atropelló a una mujer que caminaba por la zona; que lamentablemente perdió la… pic.twitter.com/eDsheZ1Zg8 — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 9, 2026

Al respecto, las autoridades municipales informaron que se iniciarán con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

"Los peritajes permitirán determinar su el incidente se derivó de exceso de velocidad, una posible falla mecánica o la pérdida de control de la unidad, así como las responsabilidades correspondientes".