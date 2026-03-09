Ante la escalada en el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Israel, en contra de Irán en Oriente Medio, las alertas mundiales ya se han encendido debido a las consecuencias que está dejando los ataques, no sólo en la región, sino en todo el mundo, y la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

En medio de los aumentos del petróleo, el ataque al hijo del último ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, que podría ser el nuevo líder iraní y la pronunciación del apoyo a Irán de Vladimir Putin, un país europeo acaba de lanzar una advertencia preocupante.

De acuerdo con los informes, Suecia le ha advertido a su ciudadanía por una posible crisis económica derivada de la guerra y les ha pedido que guarden en casa por lo menos 1000 coronas suecas , algo así como 110 dólares , o 1956 pesos mexicanos al cambio de hoy, en efectivo por persona.

Riksbank, el banco central de Suecia emitió dicha recomendación destinada a fortalecer la preparación pública en caso de una crisis económica o la interrupción del sistema de pagos en el país.

“El público en general es una parte importante de la defensa integral de Suecia y fundamental para fortalecer la preparación nacional en el mercado de pagos”, declaró el banco.

“El acceso a diferentes métodos de pago mejora la capacidad del público para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra”, agregó. Cabe resaltar que en Suecia casi no se usa el dinero en efectivo, sino que la mayoría de sus transacciones son digitales.

El aviso señala que el mínimo de 110 dólares por persona deberá considerarse para cubrir una semana de compras esenciales; el efectivo debe mantenerse en diferentes denominaciones.

Asimismo, se recomienda que, por ahora, aumente el uso de efectivo en el país para ayudar a garantizar la infraestructura de efectivo.

En torno a este aviso, países como Finlandia y Noruega también han instado a sus ciudadanos a guardar efectivo en casa para hacerle frente a cualquier crisis económica que se avecine, en especial durante el estallido de las tensiones geopolíticas actuales.

Europa había emitido una advertencia de resguardo de suministros esenciales

Las advertencias de estos países sobre el dinero en efectivo traen a la memoria el día que Europa pidió a las personas a prepararse con suministros esenciales, suficientes para 72 horas, en caso de alguna emergencia que atraviese el continente en un futuro próximo.

“La Unión Europea (UE) se enfrenta a un panorama de seguridad cada vez más complejo y volátil, que incluye tensiones geopolíticas crecientes, ataques híbridos y cibernéticos patrocinados por Estados e interferencia extranjera”, señala la entidad geopolítica.

En su momento, la UE emitió su advertencia en medio de conflictos como la invasión de Rusia en Ucrania, además de los ataques en la Franja de Gaza por parte de Israel, así como el aumento en los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y las pandemias.

¿Qué suministros de supervivencia se pide tener?

En caso de que aumenten las posibilidades de que ocurra la Tercera Guerra Mundial, la Unión Europea sugiere tener reservas de los siguientes elementos de supervivencia para 72 horas, mínimo. Los suministros pueden ser para más días para “protegerse contra la escasez en tiempos de crisis”:

Agua potable

Alimentos no perecederos, enlatados de preferencia

Medicamentos básicos

Baterías para lámparas portátiles

Por su parte, también se solicita tener los siguientes recursos para atender las consecuencias de las crisis: