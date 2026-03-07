TE RECOMENDAMOS
Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreode la capital iraní, aseguró este sábado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que su país tiene un plan "metódico para "erradicar al régimen" de Irán.
En un corto discurso transmitido por televisión Netayahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán "con toda nuestra fuerza".
"Tenemos un plan metódico para erradicar el régimen iraní y alcanzar muchos otros objetivos", aseguró.
