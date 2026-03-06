Las redes enfurecieron luego de que se hiciera viral un video en el que un turista aparentemente de Estados Unidos intenta callar y hasta agrede a un músico callejero que se encontraba tocando en un tianguis de Tepic, Nayarit, esto porque no le gustó el ruido que estaba haciendo con su guitarra y bocina. Cuando los comerciantes que se encontraban cerca se dieron cuenta de la situación, auxiliaron al hombre y enfrentaron al extranjero diciéndole “Esto es México”.

De acuerdo con los testimonios y los comentarios en redes sociales, el hecho ocurrió hace unos días en la zona de puestos de comida que se encuentra a unos metros de la presidencia municipal en Tepic, Nayarit. En las imágenes se observa que el turista se levanta de su asiento y se dirige hacia el músico, a quien jalonea para que deje de tocar.

Según los testimonios, el extranjero se molestó debido al volumen de la música por lo que decidió confrontar directamente al artista callejero, no obstante, lo que terminó enfureciendo a los presentes y, posteriormente, a los internautas, fue la forma en la que intentó callar al músico, a través de la violencia.

Fue por este motivo que los comerciantes se acercaron a ayudar al mexicano, quien no respondió ante la agresión. “Esto es México”, le dijo una de las mujeres al extranjero, haciendo hincapié de que debía respetar las costumbres y el trabajo del hombre.

Asimismo, los testigos aseguraron que el músico no estaba haciendo nada que perturbara o molestara al turista estadounidense, comentarios que compartieron con las autoridades que llegaron al lugar por el altercado.

Un usuario de TikTok identificado como brragan._ informó que los policías llegaron para intervenir, pero el extranjero no fue detenido ni sancionado por su actitud, por lo que cuestionaron el actuar de las autoridades ante estos actos.