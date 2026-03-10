Luego de la polémica generada afuera de La Casa de Los Famosos de Telemundo por la presencia del diputado con licencia, Sergio Mayer, este lunes, el también cantante se convirtió en el tercer eliminado del reality.

" Yo soy muy respetuoso y soy un profesional. De ninguna manera tengo yo un arreglo con la producción que me iban a sacar para yo regresar a mis trabajos o mis labores para nada ", reveló el exintegrante de Garibaldi al programa Hoy Día.

Cabe recordar que días antes de que Mayer ingresara al programa que se transmite en Estados Unidos, el diputado por Morena solicitó licencia para separarse indefinidamente del cargo, permitiéndole desentenderse de sus labores en el Congreso.

Su presencia en La Casa de los Famosos de Telemundo le valió críticas y cuestionamientos sobre su compromiso como legislador en funciones.

Asimismo, mientras Sergio Mayer estuvo en el encierro 24/7, afuera de la casa se viralizó una entrevista de hace un par de años en la que él aseguró que nunca mezclaría la farándula con su labor como funcionario público.

Su salida del reality se da luego de hace unos días le fueron suspendidos sus derechos políticos por ingresar al programar, lo que generó polémicas en las redes y se cree que ésto fue un factor para que Mayer esté hoy fuera de la casa.

Sergio Mayer estuvo bajo las cámaras aproximadamente 20 días y tras su expulsión aseguró que le gusta " jugar en el filo de la navaj a ".

"Me gusta jugar con lumbre, si no, no me siento vivo. Quizá el público tomó esta decisión porque estiré demasiado la liga, pero si no, no hubiera sido yo", afirmó.

¿Qué dijo el partido de Morena tras el ingreso de Sergio Mayer a LCDLF?

El diputado federal por Morena, Sergio Mayer, arrancó su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo el 17 de febrero.

Como parte del protocolo del programa días antes del inicio de la transmisión todos los habitantes, entre influencers y artistas, tuvieron que aislarse.

En el caso de Mayer, él lo hizo tras haber tramitado la licencia correspondiente ante su bancada, la cual inicialmente fue otorgada.

A menos de 10 días de su ingreso, la polémica por separarse de sus funciones explotó en redes sociales.

Ante ello, se analizó la situación en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena donde determinaron retirarle su respaldo, ya que se había separado de sus responsabilidades legislativas para atender "actividades mediáticas de índole personal”.

En la resolución, el partido precisó que generó un " i mpacto negativo a la imagen de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes” .

¿Qué dijo Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, tras la expulsión de Sergio Mayer?

Entrevista con el programa Macanazo Informativo, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, fue cuestionada sobre el regreso de Sergio Mayer a su curul.

" No podría regresar al grupo parlamentario de nuestro movimiento" dado a que se le han suspendido sus derechos dentro del partido.

La líder morenista precisó que el cantante podría regresar a su cargo como diputado federal, pero no al partido ya que su caso está bajo investigación por los estatutos morenistas.

"Él tiene el derecho a regresar como diputado, pero nosotros también tenemos el derecho de nuestra organización, a través de la comisión de justicia, de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena", sentenció.