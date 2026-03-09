Al menos cinco personas quedaron atrapadas dentro de un edificio que se desplomó esta tarde sobre la calzada San Antonio Abad en inmediaciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes preliminares, dos personas ya fueron rescatadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trata de un inmueble ubicado en la colonia Tránsito, el cual se encontraba en proceso de demolición.

El incidente ocurrió " debido a un colapso no controlado ", por lo que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar.

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial informó que la vialidad fue cerrada a la altura de Juan Hernández y Dávalos, al Norte, para permitir el paso del equipo de rescate que será el encargado de realizar las maniobras correspondientes.

Momentos más tarde, Bomberos de la Ciudad de México informaron que rescataron a dos personas que habían quedado atrapadas entre los escombros, además, de que continuaban las labores de rescate para localizar a las otras posibles víctimas con la ayuda de los binomios caninos.

" Hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más ", informó en X Jefe Vulcano.

Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más. Continúo… pic.twitter.com/6G4rtHSHdD — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Hasta el momento no se ha revelado el estado de salud de las víctimas ni cual era la labor que desempeñaban en el sitio de la demolición.

Como parte de las movilizaciones de rescate, las autoridades revelaron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de la Secretaría Gestión de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzua, se encuentran en inmediaciones de la calzada San Antonio Abad para supervisar las maniobras.

En la zona del colapso del edificio arribaron elementos de la SSC, bomberos, Protección Civil y ambulancias.