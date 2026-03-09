En medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa, ha trascendido que el multimillonario Mark Zuckerberg se estaría refugiando de cualquier conflicto y sus consecuencias en su nueva mansión búnker.

Mientras crecen las expectativas y preocupaciones en el mundo por el posible estallido de una Tercera Guerra Mundial, el fundador de Facebook decidió invertir una fortuna récord en una propiedad dentro del conocido búnker millonario en Miami, Florida.

De acuerdo con los informes, Zuckerberg pagó 170 millones de dólares en la isla Billionarie Bunker, donde otros multimillonarios tienen su refugio, tales como Jeff Bezos e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

El Wall Street Journal informó que el magnate compró la casa con nueve habitaciones de lujo y 11.5 baños. Inicialmente, el búnker estuvo a la venta por 200 millones de dólares , pero Zuckerberg la ofertó por 170 millones a inicios de este mes, siendo así todavía la propiedad más cara en el condado de Miami-Dade y del multimillonario complejo.

Zuckerberg ya tiene un búnker 'del fin del mundo'

Este sería el segundo búnker millonario del fundador de Facebook. Se sabe que el empresario construye un complejo de lujo en Kauai, Hawái, de más de 500 hectáreas, que tiene hasta el momento una inversión de 300 millones de dólares.

En el nombre este lugar lleva su penitencia, y es que es conocido como el búnker del fin del mundo por estar construido precisamente para hacerle frente a los conflictos como el que ocurre actualmente en Oriente Medio y que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial.

Asimismo, estaría acondicionado para proteger a sus habitantes de cambios climáticos extremos, ataques y hasta la extinción humana.

Información que circula en internet afirma que el búnker del fin del mundo es un proyecto resistente a explosiones, con túneles que interconecta la propiedad, además de autosuficiencia hídrica y alimentaria, escotilla de escape, y otras amenidades superficiales como dos mansiones principales, gimnasio, piscina, cancha de tenis, saunas y 11 casas de árboles unidos por puentes.

Asimismo, hay un total de 30 dormitorios y 30 baños en toda la propiedad, además de un refugio subterráneo construido debajo del sitio.

“Los detallados documentos de planificación obtenidos por Wired mediante una serie de solicitudes de registros públicos revelan los preparativos para un opulento tecno-Xanadu, con un refugio subterráneo y lo que parece ser una puerta a prueba de explosiones”, reveló la revista de tecnología en su momento.

Zuckerberg reconoció por primera vez la existencia del búnker en una entrevista con Bloomberg en 2024; sin embargo le restó importancia a la propiedad y a la dimensión de ésta: "No, creo que es sólo como un pequeño refugio", apuntó. "Es como un sótano", agregó.