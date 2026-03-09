TE RECOMENDAMOS

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya queya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

El presidente estadounidense añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

Putin y Trump hablan por teléfono de Irán y Venezuela en su primera conversación en 2026

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Trump conversaron por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.

Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.

