Los dos hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se robaron los reflectores y la atención de todo el público debido a que por primera vez fueron captados juntos y de manera pública. Por años, mantuvieron un bajo perfil pero ahora que uno de ellos alcanzó la mayoría de edad, la fotografía de su rostro le ha dado la vuelta al mundo, despertando la curiosidad de fans por conocerlo más. ¿A quién se parece? ¿A qué se dedica el joven de 19 años? Te contamos todo lo que se sabe.

Por años, la identidad de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se mantuvo secreta, esto como una forma de respetar y proteger su privacidad, así lo mencionó en varias ocasiones la actriz, quien siempre cuidó que sus pequeños se mantuvieran alejados del acoso de la prensa. En diversas entrevistas, Arámbula señaló que su prioridad siempre ha sido que sus hijos tengan una vida normal, lejos de la presión mediática que acompaña a las celebridades.

Ahora que el hijo mayor de ambos famosos alcanzó la mayoría de edad, se dio a conocer una fotografía que demuestra cómo luce, una duda que tenían sobre todo los fieles seguidores del cantante de “La Bikina”, quienes se preguntaban si había heredado la belleza de sus padres.

Los hijos de Luis Miguel y Aracely fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el programa Ventaneando, hecho que trasciende como la primera vez que se tiene imágenes públicas de ellos.

¿Cuándo y dónde nació el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Miguel, el hijo mayor de los dos famosos, nació el 1 de enero de 2007 en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene el hijo de Luis Miguel?

Miguel actualmente tiene 19 años. Su hermano Daniel, tiene 17, ya que el nació el 18 de diciembre de 2008.

¿A qué se dedica Miguel Gallego?

Hasta ahora, Miguel Gallego no ha debutado públicamente en el mundo del espectáculo, y tampoco cuenta con redes sociales públicas confirmadas. Por ahora, Miguel Gallego continúa llevando una vida privada, lejos de los escenarios y cámaras que han marcado la carrera de su familia. En su momento, Aracely Arámbula comentó que serían ellos, sus hijos, los que decidieran si se querían dedicar al mundo de la farándula, aunque hasta el momento, no ha sido de su interés.

Sobre la apariencia del joven de 19 años, las opiniones están divididas, ya que algunos creen que se parece a Luis Miguel de joven, cuando tenía su misma edad, mientras que otros consideran que heredó los ojos verdes de su madre.

Recordemos que Miguel y Daniel son fruto de la relación que sostuvieron Aracely Arámbula y Luis Miguel alrededor de 2005 hasta 2009. Tras su separación, la actriz asumió gran parte de la crianza de sus dos hijos.