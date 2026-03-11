Galilea Montijo generó preocupación y cientos de comentarios luego de que se hicieran virales unas imágenes en las que se le vio con el rostro diferente, algunos señalaron que estaba totalmente cambiado y hasta hinchado, despertando así rumores de un arreglo estético. “Fue con el cirujano de Ninel Conde” y “La segunda Ninel Conde” fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas. Pero la famosa no se quedó callada y después de varias horas de silencio, así respondió a todos los señalamientos.

La conductora mexicana volvió a ser tendencia en redes sociales luego de aparecer en el programa Hoy con un rostro que muchos televidentes consideraron “diferente”, lo que provocó críticas y comparaciones con Ninel Conde, ya que consideraron que había “abusado” de las cirugías y arreglos estéticos.

El debate comenzó cuando la presentadora apareció en televisión y los usuarios se enfocaron en su apariencia. Los internautas y público en general indicaron que su rostro lucía inflamado, lo que generó especulaciones sobre posibles retoques estéticos, como aplicaciones de bótox o algún tratamiento reciente.

En redes sociales comenzaron a circular comentarios como: “¿Galilea qué te hiciste en la cara?”, “La nueva Ninel Conde en el programa Hoy”, “Tan linda que estaba, no necesitaba nada”, “Tenía una cara muy bonita”, “Después de los XV años recibió una lana y fue a gastar”, “La segunda Ninel Conde”, “Le hizo daño el calor de Tabasco”, “Ahora sí se parece a Lyn May” y “A veces sí digo qué bueno que no me sobra el dinero”.

La comparación con Ninel Conde surgió porque ella ha sido criticada durante años por los cambios en su rostro debido a tratamientos estéticos.

Hasta el momento en que surgió la polémica, la conductora no había respondido directamente a los comentarios sobre su rostro ni confirmado haberse realizado algún procedimiento reciente. Sin embargo, decidió romper el silencio a su manera, con dos historias en las que mostró su cara.

En la primera historia que compartió en su cuenta de Instagram se le ve arreglándose para un evento; su pareja, Isaac Moreno, subió el video en el que se observa cómo se maquilla. “Ella siempre con su buen humor”, dice el mensaje que acompaña al clip. La segunda historia revela su rostro, mientras se pone unos lentes y le pregunta a sus seguidores si los usa o no.

De acuerdo con los usuarios es en esta segunda historia en la que se ve a Galilea Montijo con la nariz inflamada y los labios muy grandes, lo que podría suponer que se hizo algún arreglo estético, aseveraron.