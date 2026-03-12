Tras el revuelo que causó entre las fans de Luis Miguel conocer al hijo mayor que tuvo "El Sol" con Araceli Arámbula, Cristian Castro reveló detalles sobre sus hijos que tuvo con Valeria Liberman, quienes también se han mantenido lejos de los reflectores.

A pregunta expresa por parte de los medios sobre si estaba en contacto con sus hijos Simone y Mikhail, el intérprete de "Por Amarte Así" evitó responder directamente, pero reveló que ambos están en la universidad.

" Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando economía, mi hijo, y mi hija está estudiando psicología. Estoy, la verdad, muy orgulloso, se ven muy bonitos, tienen sus parejas ", dijo evitando ahondar en el tema.

Sin embargo, reconoció que su expareja Valeria Liberman, de quien se separó en 2009 tras cinco años de matrimonio en medio de un escándalo mediático, ha sido la encargada de educar a sus hijos y de que estén estudiando una carrera profesional.

"Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien su imagen también de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia la academia, que eso me preocupaba muchísimo. Pues es lo que me faltó a mí ", reconoció en un tono de risa.

¿Cuántos hijos tiene Cristian Castro y que edades tienen?

De acuerdo con El Universal, Cristian Castro tiene tres hijos, dos con Valeria Liberman, de 20 y 18 años, además una más con Paola Eraso de 11 años.

Castro y Liberman se casaron en 2004 y al año siguiente anunciaron la llegada de su primera hija, Simone, con la que convirtieron a Verónica Castro y a Manuel "Loco" Valdés en abuelos.

A los dos años de Simone, el cantante y Liberman anunciaron el nacimiento de Mikhail.

Tras rumores de una mala relación entre Valeria Liberman y Verónica Castro y otros chismes del corazón, la pareja se separó en 2009.

Según medios del espectáculo tras años de un complicado divorcio por la pelea de la custodia de los menores y el pago de manutención lograron formalizarlo en 2014.

Finalmente, Simone y Mikhail Castro se quedaron a vivir con su madre.

En medio del trámite legal de divorcio, Cristian Castro encontró nuevamente el amor y conoció a Paola Eraso con quien tuvo una hija en 2014, Rafaela.