La ciclista Cecilia Sopena compartió un video de cómo se salvó de caer por un acantilado, aparentemente por las costas de España, mientras rodaba acompañada de su perrita.

" Estuve a punto de morir ", confesó la deportista en sus redes y describe la trágica situación que enfrentó sola y cómo logró frenar su caída, que pudo terminar de forma mortal.

Las imágenes de la tragedia que vivió Cecilia y que se viralizaron en las redes, fueron captadas por la cámara 360 con la que viaja la influencer y por una segunda cámara que porta su perrita, su fiel acompañante.

" Caí varios metros arrastrándome por la roca hacia el vacío… y conseguí frenar mi cuerpo clavándome literalmente contra la montaña mientras mi bici quedaba atravesada al borde del precipicio" , relató en Facebook.

¿Cómo fue la caída de la ciclista que se viralizó?

Las impactantes imágenes muestran cómo Cecilia rodaba su bicicleta al borde de un acantilado rocoso, sin protección alguna .

De pronto, la bicicleta se sacudió provocando que la mujer cayera por el borde del acantilado.

Al instante, ella busca frenarse con pies y manos mientras que es arrastrada por la fuerza de la caída con la bicicleta entre las piernas.

En un momento logra atorarse con un par de rocas, sin perder el control emocional, respira y observa cómo salir de la situación.

Su perra se acerca lo que alegra a la ciclista, quien permanece a la orilla del acantilado.

Posteriormente se reincorpora y logra subir al camino.

"Un segundo más…y hoy probablemente no estaría aquí escribiendo esto. Pero lo más impresionante de todo no es la caída. Lo más impresionante fue mi perrita. Ella estaba allí conmigo", escribió conmovida.

Video de Cecilia se viraliza en Instagram y TikTok

Tras haber superado los 6 millones de reproducciones en Instagram y los 8 millones en TikTok, según afirma la creadora de contenido, las reacciones a este video no se hicieron esperar.

Varios aplauden la forma en que salió exitosa del riesgo que la puso al borde de la muerte, mientras que otros pusieron en duda la veracidad del video, asegurando que fue creado por inteligencia artificial, hecho que Cecilia desmintió.

Sin embargo, sus seguidores en Instagram fueron duros con ella al criticarla por atravesar ese tipo de rutas, no usar casco, llevar a su perrita sin correa y exponer a ambas a ese tipo de situaciones.

Hecho que la propia ciclista reconoció que fue un error y aclaró que de inicio era una ruta de senderismo donde la bicicleta era sólo un apoyo.

"Soy consciente de que la imagen que transmití no fue la correcta. El casco salva vidas, y lo sé perfectamente. Por eso quiero decirlo claro: fue un error y lo siento", escribió en Facebook.