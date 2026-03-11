Una mujer que fue detenida durante las marchas del 8M en Campeche ha sido vinculada a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. La acusada fue identificada como la presunta responsable de prender fuego a un grupo de mujeres policías.

De acuerdo con El Universal, la fiscalía estatal informó que un juez vinculó a proceso a la detenida por presuntas agresiones contra las oficiales.

El pasado lunes 9 de marzo, el fiscal general de Campeche, Jakson Villacis, informó que detuvieron a 14 personas , 12 mujeres y 2 hombres, tras las protestas en conmemoración del Día de la Mujer.

La Fiscalía estatal detalló que se abrieron tres carpetas de investigación para deslindar responsabilidades de los siguientes delitos:

Daños a propiedad ajena

Motín

Homicidio en grado de tentativa

El fiscal aseguró que dos de las mujeres detenidos son investigadas por el delito de intento de homicidio tras los ataques contra las mujeres policías.

Por su parte, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz, condenó los hechos.

"Lo que tendría que ser una protesta pacífica se tornó en una protesta violenta en la que se atentó contra la vida de nuestras mujeres policías "

Autoridades reportan que en las protestas hubo uso de combustibles como diésel, gasolina y gas.

El saldo de la agresión en la marcha del 8M fue de 23 uniformadas lesionadas, de las cuales 20 resultaron con lesiones y tres con quemaduras.

No estamos de acuerdo con esta agresión de carácter criminal. Durante las movilizaciones del 8 de marzo se registraron actos violentos en los que incluso se intentó prender fuego a mujeres policías que se encontraban cumpliendo con su deber.



Estos hechos no representan la causa… pic.twitter.com/SWyz67ilE2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 9, 2026

¿Qué pasó en la marcha del 8M en Campeche?

En redes sociales se difundió el video en el que muestra a una persona encapuchada, vestida de negro, que lanza un líquido sobre un grupo de policías para luego acercar un encendedor y provocar un flamazo.

Las uniformadas, que se encontraban resguardadas contra la pared y con escudos, fueron alcanzadas por el flamazo, el cual fue apagado al instante con un extintor.

¿Cuántos años de prisión puede recibir quien cause lesiones a una mujer por razones de género en Campeche?

De acuerdo con el Código Penal del estado de Campeche a quien cometa el delito de lesiones por razones de género de forma dolosa se persigue de oficio y podrá obtener una pena de 8 a 12 años de cárcel y una multa de 300 a 700 UMAs.

De acuerdo con el artículo 140 Ter esta pena podría aumentar de un tercio a la mitad en caso de que "cause deformidad en el rostro o daño físico permanente en algún órgano interno, externo o ambos, o incapacidad permanente para trabajar, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano

Además de que "cause pérdida parcial o total del oído, vista, habla, resección parcial o total de las mamas, alteración o daño en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual".