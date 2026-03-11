En plena contingencia ambiental, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre una protesta de taxistas en los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con los primeros reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya hay problemas viales rumbo a la terminal aérea.

¿QUE VIALIDADES ESTÁN AFECTADAS POR BLOQUEOS DE TAXISTAS EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO?

14:00 hrs

Urgente: Aeropuerto Internacional de CDMX reporta que ya se liberaron las vialidades tras bloqueo de taxistas

13:35 hrs

Policías de la SSC apoyan a pasajeros con traslados al AICM debido a manifestación de taxistas en inmediaciones de la Terminal 1 y 2

12:20 hrs

Continúa cerrada la circulación de Av. Capitán Carlos León, en inmediaciones de la Terminal 1 del AICM, en la alcaldía Venustiano Carranza, por presencia de manifestantes.

Alternativa vial: Eje 3 Oriente, Av. Oceanía y Calzada Ignacio Zaragoza.

11:50 hrs

Medios reportan que un grupo de policías llegó a las afueras de la Termina 1 y Terminal 2 del AICM para replegar a los taxistas que se manifiestan en el lugar, además llevaron grúas para retirar los vehículos que impiden el acceso.

11:45 hrs

Continúa cerrada la circulación de Av. Capitán Carlos León a la altura de Circuito Interior, en inmediaciones de la Terminal 1 del AICM.

Alternativa vial: Eje 3 Oriente, Av. Oceanía y Calzada Ignacio Zaragoza.

11:26 hrs

Se restablece paulatinamente la circulación de Eje 1 Norte y Alberto Santos Dumont, en inmediaciones de la Terminal 2 del AICM, luego del retiro de manifestantes. Oficiales de Tránsito de la CDMX agilizan la vialidad en la zona.

11:07 hrs

Continúa afectada la vialidad de Circuito Interior al Norte y permanece cerrada Av. Capitán Carlos León, en la alcaldía Venustiano Carranza, en inmediaciones de la Terminal 1 del AICM, por presencia de manifestantes.

Alternativas viales: Distribuidor Vial Heberto Castillo, Eje 3 Oriente, Av. Oceanía y Calzada Ignacio Zaragoza.

10:50 hrs

Afectada la circulación de Eje 1 Norte y Alberto Santos Dumont, alcaldía Venustiano Carranza, inmediaciones del AICM, por manifestantes.

A lternativa vial

Calz. Ignacio Zaragoza, Av. 8 y Av. Canal de Río Churubusco.

10:40 hrs

"Manifestantes bloquean Circuito Interior y Av. Capitán Carlos León, cerca de Terminal 1".

Alternativa vial: Distribuidor vial Heberto Castillo y Av. Oceanía.

METROBÚS LINEA 4 TIENE SUSPENDIDO EL SERVICIO EN TERMINAL Y TERMINAL 2, POR CIERRE EN EJE 1 NORTE

⚠️AVISO L4

4⃣Seguimos informando, por movilizaciones sociales, se regulariza el servicio de Pantitlán a Alameda Oriente.

❌Sin servicio: Terminal 1↔️Terminal 2.

(Actualización 10:55h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 11, 2026

Los conductores del colectivo Transportación Terrestre "Nueva Imagen" exigen se prohíba el ingreso de vehículos por aplicación a zonas federales.

¿Prohibieron la entrada de Uber y DiDi al AICM? Esto se sabe

Ante el bloqueo de las terminales 1 y 2 del AICM, las autoridades aeroportuarias informaron que a partir de mañana jueves 12 de marzo el reforzamiento de operativos con apoyo de la Guardia Nacional con la finalidad de " inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestr e".

En el marco de la manifestación de taxistas , elementos de la SSC desplegaron un operativo para resguardar las inmediaciones del Aeropuerto Benito Juárez.

Alternativas viales:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Oficiales de la #SSC mantienen dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del @AICM_mx, ante posible arribo de manifestantes en la terminal 1 y 2. Te recomendamos anticipar tu salida. Utiliza como #AlternativaVial | Calz. Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av. Oceanía. pic.twitter.com/kiCOAkd8pb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

¿Qué protestas y movilizaciones están programadas para este miércoles 11 de marzo en CDMX?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC las protestas previstas para este miércoles en la Ciudad de México son:

Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Secretaría de Gobierno, ubicada en Plaza de la Constitución , colonia Centro, 10:00 am

, colonia Centro, 10:00 am Trabajadores sexuales independiente y unidas: inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a la 1:00 pm

a la 1:00 pm Peregrinación de la Diócesis de Tenango a la Basílica de Guadalupe : en alcaldía Gustavo A. Madero , 2:00 pm

: en alcaldía , 2:00 pm Consejo Comunal Indígena Nahua: en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, 5:00 pm

Cabe destacar que durante la madrugada de este miércoles, las redes del Centro Control y Comando de la Ciudad de México (C5) reportaron la llegada de cientos de peregrinos a la capital con destino a la Basílica, por lo que se han hecho cortes a la circulación para prever incidentes.

Alternativas viales a la Basílica de Guadalupe:

Avenida Ferrocarril Hidalgo

Eje 3 Norte