En México, las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria duran dos semanas, pero en este periodo hay una conmemoración religiosa que deberás de tomar en cuenta si planeas descansar en esos días.

De acuerdo con la tradición católica, la Semana Mayor está marcada por la pasión, muerte y resurrección de Jesús, capítulos religiosos que se ven reflejados en el calendario.

¿Qué día cae Jueves Santo y Viernes Santo este 2026?

Ya que cada año la Semana Santa se recorre, toma nota de los días que son festivos en algunas partes del país:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

¿Cuánto duran las vacaciones de Semana Santa 2026 en el calendario oficial de la SEP?

Este 2026, en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) las vacaciones oficiales de Semana Santa para los estudiantes de educación básica inician el lunes 30 de marzo y terminan el viernes 10 de abril.

Obligando a alumnos y docentes a regresar a actividades regulares el lunes 13 de abril.

¿Cuántos puentes tiene marzo 2026?

Además, de las primeras vacaciones para los estudiantes este mes tiene marcado días de descanso extra que se unen con el fin de semana y corresponden a las actividades docentes y fechas oficiales.

Lunes 16 de marzo , por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez

, por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez Viernes 27 de marzo, día de Consejo Técnico

Foto: Captura de pantalla/SEP

La extensión de estos puentes escolares se ajusta de acuerdo con lo que indique las autoridades federales, ya que el calendario de la SEP está marcado que el viernes 13 de marzo es día de "registro de calificaciones" y en algunas regiones del país, según la organización de cada plantel, los docentes se toman el día para laborar específicamente en ello, aunque no es un día oficial de asueto para los estudiantes.