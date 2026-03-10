Dos peces remo, especie popularmente conocida como "Pez del Juicio Final" por presuntamente predecir tsunamis o temblores, fueron rescatados en playas de Cabo San Lucas, México, luego de haber quedado varados en la arena.

En redes sociales se viralizó el singular momento que vivió un par de turistas estadounidenses durante sus vacaciones en las costas mexicanas, el pasado 20 de febrero.

¿Cómo fue el rescate de los peces remo en Cabo?

El rescate de los peces remo sucedió luego de que las turistas encontraron en la orilla de la playa a un animal brillante y largo que se contoneaba en la arena, a la vista de curiosos.

En seguida una de las turistas se acercó al animal marino, sin saber qué tipo de pez podía ser.

El otro turista, que grabó el momento, se percató que a unos metros de ahí había otro animal igual.

Al notar que una de las turistas empujaba al pez remo de regreso al mar, otros turistas se sumaron para ayudarla hasta lograr el objetivo.

Una de las turistas posteó el hecho y destacó:

" Mi hermana, Katie, ayudó a un pez remo, un gigante de aguas profundas que la mayoría de la gente nunca ve, a volver a casa. Estaba nerviosa porque no tenía idea de lo que era (o si podía doler), pero ella no dudó... Ella ayudó a salvar a dos de ellos ".

Cientos de personas comentaron su publicación y le reiteraron que los peces remo están relacionadas con profecías catastróficas.

"Es hora de hechos divertidos: Pez remo es conocido como el 'Pez del Día del Juicio Final ' porque generalmente aparecen varados antes y los terremotos golpean. BUENO, Cabo se sienta en la línea de la falla de San Andres y tiene un promedio de 3-4 bajo 2 terremotos al día", escribió Brooke Shelby.

Mónica, la turista del video, concedió una entrevista para el canal de Youtube We Love Animals, en donde reconoció que al momento no sabían quÉ tan afortunadas fueron de encontrar no sólo uno sino dos peces remo.

¿Cómo son los peces remo?

De acuerdo con National Geographic, los peces remo pueden llegar a medir 11 metros de largo y pesar hasta 200 kilogramos.

Son de color plateado y nadan verticalmente.

¿Porque se le relaciona al pez remo con catástrofes?

Aunque no hay evidencia científica que relacione al pez remo con catástrofes, existe una leyenda en la que se relaciona su avistamiento con desastres naturales ya que suelen vivir sólo en las profundidades del mar y no es común verlos en la superficie.