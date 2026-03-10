La serie de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026, arrancan este martes 10 de marzo con tres partidos que no te podrás perder.

Philadelphia Union recibirá al América como visitante esta tarde en el Subaru Park, ubicado en Chester, Pennsylvania, Estados Unidos.

El partido de ida es:

5:00 de la tarde , tiempo centro de México

, tiempo centro de México Transmitido por TUDN

Estos son los primeros equipos en jugar los octavos de final de los 16 que integran esta etapa.

¿Dónde ver Philadelphia vs América partido de ida?

Este encuentro de la Concachampions Philadelphia vs América será transmitido por las plataformas digitales de:

VIX Estados Unidos

En territorio estadounidense la transmisión es a las 7:00 de la noche, tiempo del Este y 4:00 de la tarde tiempo del Pacífico.

¿Dónde ver y a qué hora juega Monterrey vs Cruz Azul en la serie de octavos de la Concachampions?

Otro de los partidos que se disputarán en los octavos de final de la Concachampions este martes 10 de marzo es el Monterrey vs Cruz Azul.

Horario

7:00 de la noche, tiempo centro de México

9:00 de la noche, tiempo del Este de EU

Sede: Estadio BBVA, ubicado en Monterrey

Dónde ver Monterrey vs Cruz Azul

México por TUDN

Estados Unidos por VIX

El tercer encuentro programado para esta jornada es el LAFC vs. Alajuelense

Su horario de inicio

9:00 pm, tiempo centro de México

11:00 pm, tiempo del Este, y 8:00 pm tiempo del Pacífico, Estados Unidos

¿Cuándo inician los partidos de Vuelta de la Concachampios 2026?

De acuerdo con reporte de medios especializados, los partidos de vuelta de la Copa de Campeones Concacaf 2026 de octavos de final inician la siguiente semana del martes 17 de marzo y concluyen jueves 19 de marzo.

¿Cuáles son los equipos que pasaron de la Primera Ronda de la Concachampions 2026?

De acuerdo con la Copa de Campeones estos son los equipos que pasaron a los octavos de final tras ganarse su lugar en la Primera Ronda:

Deportivo Toluca FC (México)

(México) Inter Miami CF (Estados Unidos)

LD Alajuelense (Costa Rica)

Mount Pleasant FA (Jamaica)

Seattle Sounders FC (Estados Unidos)

Estos cinco, se suman a los 11 clubes "que avanzaron desde la primera ronda".

" Clasificaron a través de sus respectivas ligas nacionales (Liga MX y MLS) y competiciones regionales de clubes (Copa del Caribe, Copa Centroamericana y Leagues Cup) ", informó la organización.

¿Cuándo es la final de la Concachampions?

Ya tienen fecha de final de la Copa de Campeones, la cual se diputará el próximo 30 de mayo de 2026.