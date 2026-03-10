Nadie escapa a la ola de violencia que se vive día a día en la Ciudad de México. Este 7 de marzo, un sujeto armado sorprendió a un grupo de comensales en una de las zonas exclusivas de la ciudad, en las Lomas de Chapultepec, y les robó sus pertenencias. ¿Qué pasó? ¿Por qué se viralizó el video del asalto? aquí te contamos.

A plena luz del día, un sujeto con arma en mano se arriesgó y sorprendió a un grupo de jóvenes que se encontraban en la terraza de un restaurante, a quiénes los despojó de objetos personales.

El hecho quedó registrado a través de las cámaras de seguridad del inmueble, y aunque el asaltó duró pocos minutos, las imágenes se han viralizado en las redes, donde miles de internautas exponen su indignación en comentarios.

¿Te enteraste del asalto en Lomas de Chapultepec? ¡Ni la zona exclusiva se salva!



En pleno corazón de Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, la violencia volvió a irrumpir. Un sujeto armado ingresó a un restaurante, despojó de sus… pic.twitter.com/M7k6lwQsSg — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 10, 2026

Debido a la viralidad del video, el asalto ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), además de que el hecho ya fue reportada por uno de los afectados, quien señaló que un hombre se acercó a su mesa dentro del establecimiento, los amenazó y les quitó sus pertenencias antes de huir del lugar.

Autoridades revisan cámaras para identificar al responsable

Tras el asalto, la SSC informó que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona para identificar y detener al presunto responsable. Asimismo, se brinda asesoría y acompañamiento a las víctimas.

El incidente ocurrió sobre la calle Monte Athos, en la colonia Lomas de Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, una demarcación donde operativos de seguridad suelen reforzarse debido a la actividad comercial y restaurantera.

Las imágenes del robo circularon ampliamente en redes sociales y muestran el momento en que el presunto delincuente entra al restaurante, se acerca a los clientes y comete el asalto con aparente calma antes de retirarse.

Usuarios en internet y comerciantes de la zona señalaron que el sujeto podría estar relacionado con otros atracos ocurridos en restaurantes y negocios cercanos, presuntamente con un modus operandi similar: ingresar al local, amenazar a los clientes y escapar rápidamente.