La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó este mañana sobre el hallazgo del cuerpo de una tercera víctima del derrumbe del edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc.

" En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros ", informó en X Jefe Vulcano.

El reporte surge a más de 12 horas del colapso del edificio donde en las primeras horas una persona fue rescatada con vida y trasladada un hospital de la zona para que recibiera atención médica correspondiente.

Con este último reporte, el derrumbe habría dejado en total tres personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron localizados entre los escombros tras las labores de búsqueda realizados por personal de emergencias.

En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. #ServicioConcluido… pic.twitter.com/KtZyMRruIg — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

¿Qué pasó en el derrumbe cerca del Metro San Antonio Abad?

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un inmueble ubicado en la intersección de la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según las autoridades locales, al edificio lo estaban demoliendo debido a daños estructurales ocasionados por los terremotos de 1985 y de 2017 en México.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, había informado previamente de que una persona murió tras quedar atrapada bajo los escombros después de cerca de cuatro horas de labores de rescate, mientras otras dos permanecían sin ser localizadas.

Los rescatistas salvaron a un trabajador poco después del colapso y lo llevaron a un hospital con “ politraumatismos ”, según detalló la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado ” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad. #BuenosDías pic.twitter.com/IEdxNzGvit — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros con apoyo de perros y maquinaria ligera, mientras el área permanece acordonada.