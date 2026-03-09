TE RECOMENDAMOS
El presidente Donald Trump amenazó el lunes con golpear a Irán "muy, muy duro" si ese país decide bloquear el suministro de petróleo en la región.
"No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Y si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro", declaró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa en Florida.
"Más les vale no jugar a ese juego", añadió Donald Trump.
También mencionó que eliminará algunas sanciones petroleras en plena guerra con Irán.
"Estamos levantando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo para rebajar los precios", dijo Trump a periodistas después de mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle", añadió, sin especificar a qué países se refería.
