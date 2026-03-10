TE RECOMENDAMOS

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se aplicarán restricciones adicionales del programa Hoy No Circula.

Debido a los altos niveles de contaminación, varios vehículos deberán suspender su circulación este miércoles 11 de marzo, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Ojo conductores: estos autos no podrán circular el 11 de marzo por contingencia en CDMX y Valle de México

Las autoridades ambientales informaron que deberán detener su circulación los siguientes vehículos:

  • Vehículos con holograma 2.
  • Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.
  • Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.
  • Autos sin holograma de verificación, como:

En estos casos, se aplicará la misma restricción que a los autos con holograma 2.

Restricciones para transporte y taxis

Además de los autos particulares, la contingencia ambiental incluye restricciones para otros tipos de transporte:

  • 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, dependiendo de la terminación de su matrícula.
  • Vehículos de carga local o federal deberán suspender circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.
  • Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que entren en las restricciones deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.
