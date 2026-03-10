La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se aplicarán restricciones adicionales del programa Hoy No Circula.

Debido a los altos niveles de contaminación, varios vehículos deberán suspender su circulación este miércoles 11 de marzo, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

Ojo conductores: estos autos no podrán circular el 11 de marzo por contingencia en CDMX y Valle de México

Las autoridades ambientales informaron que deberán detener su circulación los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Autos sin holograma de verificación, como:



En estos casos, se aplicará la misma restricción que a los autos con holograma 2.

Restricciones para transporte y taxis

Además de los autos particulares, la contingencia ambiental incluye restricciones para otros tipos de transporte: