TE RECOMENDAMOS
CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse
Colapso en San Antonio Abad: Brugada descarta que derrumbe esté ligado a obras en Calzada de Tlalpan
¿A qué hora juega el América vs. Philadelphia hoy? Canal de transmisión y dónde ver los octavos de la Concacaf 2026
Asalto en restaurante de Lomas de Chapultepec: sujeto roba a comensales y huye; autoridades analizan cámaras. VIDEO
¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo 2026? Fechas exactas y calendario de vacaciones de la SEP en México
La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que se aplicarán restricciones adicionales del programa Hoy No Circula.
Debido a los altos niveles de contaminación, varios vehículos deberán suspender su circulación este miércoles 11 de marzo, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.
Mark Zuckerberg compra ‘búnker millonario’ de 170 MDD en medio de guerra en Irán: ¿se prepara para lo peor?
Ojo conductores: estos autos no podrán circular el 11 de marzo por contingencia en CDMX y Valle de México
Las autoridades ambientales informaron que deberán detener su circulación los siguientes vehículos:
- Vehículos con holograma 2.
- Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.
- Autos sin holograma de verificación, como:
En estos casos, se aplicará la misma restricción que a los autos con holograma 2.
¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo 2026? Fechas exactas y calendario de vacaciones de la SEP en México
Restricciones para transporte y taxis
Además de los autos particulares, la contingencia ambiental incluye restricciones para otros tipos de transporte:
- 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, dependiendo de la terminación de su matrícula.
- Vehículos de carga local o federal deberán suspender circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.
- Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que entren en las restricciones deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.
[Publicidad]