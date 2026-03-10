Una nueva polémica envuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que una de sus ministras realizó un comentario que muchos han descrito como “desafortunado” con relación a los niños y niñas nacidos mediante fecundación in vitro. Las redes sociales estallaron cuando se hizo viral el video en el que la ministra María Estela Ríos González dice que las personas que nacieron por este método “no son familia”.

Indignación y molestia generó la escandalosa frase que dijo la ministra durante una sesión en la que se resolvía la votación necesaria para invalidar el cambio de denominación de la Fiscalía Especializada de Chihuahua, la cual está encargada de atender delitos contra las mujeres, buscando ampliar sus atribuciones a temas “de la familia”.

Finalmente, los ministros decidieron mantener vigente el renombramiento de la fiscalía, el cuál quedó de la siguiente manera: “Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia”.

Fue en ese momento en el que María Estela Ríos González intervino y generó polémica tras afirmar que las personas nacidas mediante fecundación in vitro “a lo mejor no forman parte de la familia”.

La ministra se pronunció al respecto de la familia y dijo lo siguiente: “Me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, salvo quien haya nacido, no sé, mediante ¿cómo le llaman estos? In Vitro, que haya nacido In Vitro”, indicó.

Posteriormente, añadió a su discurso: “A lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.

El video y las declaraciones de Ríos González han sido ampliamente comentadas por el público, quien criticó y repudió las palabras de la ministra: “Alguien con ese nivel de responsabilidad…¿debería seguir formando el pleno de la SCJN?”, “Se les advirtió que esta corte era como un puesto de mercado”, “Me pregunto si alguna vez habíamos tenido ministros con niveles tan bajos como los actuales”, “Una vergüenza esta corte” y “Claramente se nota el nivel de ignorancia e incapacidad para estar en ese cargo”, fueron algunas de las reacciones que inundaron las redes.

“Personas nacidas mediante fecundación in vitro NO FORMAN PARTE DE LA FAMILIA”: ministra Ríos González pic.twitter.com/Jmzpd7ru0f — Clips SCJN (@SCJN_Clips) March 10, 2026

Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado al respecto sobre los comentarios de la ministra Ríos González, pero se espera que se le pregunte a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de mañana 11 de marzo.