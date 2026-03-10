Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un autobús se incendió el martes en Suiza, informó la policía, que añadió que el fuego podría haber sido provocado deliberadamente.

El incendio en un autobús de pasajeros, en la pequeña localidad de Kerzers, a 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna, "dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos de gravedad", declaró a la AFP el oficial Frédéric Papaux, de la policía cantonal de Friburgo.

"La policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado", apuntó, sin aportar más detalles.