A poco más de 15 días de que inicien las vacaciones de Semana Santa para los estudiantes de educación básica, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene marcado este viernes 13 de marzo como "registro de calificaciones" lo que genera la duda sobre si hay clases mañana.

Pese a que en algunas instituciones educativas organizan su agenda para cumplir con los metas escolares anuales, no se especifica que sea un día de descanso oficial por lo que los menores sí tendrán que presentarse.

¿Habrá puente escolar por el natalicio de Benito Juárez en marzo?

Aunque cabe recordar que este fin de semana es el puente por el natalicio de Benito Juárez, con ello tanto estudiantes y docentes podrán descansar sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo, ya que la fecha se recorre al lunes previo a la conmemoración la cual es el próximo sábado 21.

Esa misma semana se realizarán actividades académicas sobre el aniversario 87 de la expropiación petrolera impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas el miércoles 18, por lo que hay clases presenciales de forma regular.

Para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este mes de marzo tiene otros días de descanso.

Foto: Captura de pantalla/SEP

¿Las vacaciones de Semana Santa se adelantan por el Consejo Técnico Escolar?

El próximo viernes 27, la SEP tiene establecido el Consejo Técnico Escolar que toman los profesores de manera mensual, por la cual los alumnos ese día no se presentan a las aulas.

Además, esta fecha se junta con el inicio con las dos semanas de vacaciones de Semana Santa que este nivel educativo tiene derecho, lo cual está generando la expectativa de se estarían adelantándose, aunque es coincidencia de fechas.

Este periodo va del lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril, por lo que todos tendrán que retomar actividades regulares el lunes 13 de abril.