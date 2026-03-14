Miles de familias en México podrán recibir un apoyo económico para pagar el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la ayuda de un programa del Bienestar. Las autoridades dieron a conocer que algunos hogares podrán obtener hasta $1,000 pesos para cubrir el costo del servicio eléctrico ; aquí te contamos cuáles son los requisitos y quiénes podrán solicitarlo. ¡No te pierdas esta información!

El gasto de la luz es uno de los principales del hogar y miles de familias a veces deben ajustar su presupuesto para cubrirlo.

Al ser una necesidad básico y un gasto importante es que las autoridades decidieron lanzar un programa con el que se ayude a la población a pagar a la CFE de modo que no tendan problemas con la comisión.

¿Qué programa Bienestar entrega hasta mil pesos para pagar el recibo de CFE?

Se trata del programa “Ilumina tu día”, el cual, de acuerdo con las autoridades, entrega un apoyo económico de $800 o $1,250 pesos para el pago de la energía eléctrica de hogares en contexto de vulnerabilidad.

Este beneficio forma parte de las acciones destinadas a apoyar a los sectores más vulnerables del país, especialmente en regiones donde el gasto en electricidad puede aumentar durante ciertas temporadas del año.

¿Quiénes pueden solicitar el Programa Bienestar para pagar el recibo de CFE?

Es muy importante que sepas que dicho programa “Ilumina tu día” únicamente está vigente en Baja California, en estos municipios:

-Mexicali ($1,250 pesos)

-San Felipe (1,250 pesos)

-Tijuana ($800 pesos)

-Ensenada ($800 pesos)

-Rosarito ($800 pesos)

-Tecate ($800 pesos)

-San Quintín ($800 pesos).

Requisitos para solicitar el Programa Bienestar de la CFE

Para acceder al beneficio, se deben cumplir ciertos requisitos básicos:

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Baja California

CURP

Comprobante de Ingresos menor a 13 mil pesos mensuales.

Recibo de la luz (CFE) no mayor a 3 meses.

Copia de la tarjeta “ILUMINA TU DÍA” para el caso de reactivación.

Servicio de energía eléctrica sin adeudo.

Cómo solicitar el apoyo Ilumina tu día

Por el momento no se encuentra abierto el registro, por lo que te sugerimos mantenerte al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Bienestar de Baja California.