La actriz Megan Fox deslumbró al asistir al after party de los Premios Oscar que organizan anualmente Jay-Z y Beyoncé.

La estrella de Transformers se llevó todas las miradas ataviada en un minivestido negro al estilo lencero y de tela satinada. La prenda dejó a la vista su lencería, incluyendo ligueros que sostenían sus medias negras.

Completó el look con zapatillas de plataforma y lentes de sol. Llevó una gargantilla de cristales, el cabello ligeramente ondulado y un maquillaje en tonos nude, con delineado cat eye.

La actriz de 39 años fue vista saliendo de la fiesta repleta de estrellas. Esto ocurre después de que a regresara con fuerza a Instagram tras una larga pausa, compartiendo fotos con sus 23 millones de seguidores mientras posaba en ropa interior negra.

Hasta su exnovio, Machine Gun Kelly (MGK), de 35 años, comentó una de las publicaciones: “Me alegra tener tu número de teléfono”, “Estoy encantado de que hayamos tenido un bebé”, lo que llevó a algunos fans a pensar que la pareja, que ha tenido una relación intermitente, podría estar dándole otra oportunidad a su romance.

La hija de ambos, Saga Blade Fox-Baker, cumplirá un año el 27 de marzo.

Se dice que la pareja terminó su relación en noviembre de 2024 después de que Megan Fox supuestamente descubrió que había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada.

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.