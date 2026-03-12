TE RECOMENDAMOS

“Quiero encontrarlo”: Natanael Cano busca al adulto mayor que vendió su auto tras 34 años para ayudarlo

Acusada de matar a Rihanna enfrentaría cadena perpetua y multa de 1.8 MDD

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista

La actriz volvió a Instagram, después de un año de dar a luz a su bebé, y ha sorprendido a sus seguidores con algunas de sus publicaciones más atrevidas hasta la fecha.

En su última galería, la estrella de cine luce su figura ataviada con licras ajustadas a su silueta, lencería de cuero y botas altas con medias. Completa su look con lentes de sol y una gargantilla en color plateado.

, deslumbró con su belleza. La resaltó con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, rubor en los pómulos, labial nude y cejas marcadas.

De inmediato sumó miles de comentarios de sus seguidores, como: “Wow”, “Estás hermosa” y “Tú fuiste la razón por la cual los autobots defendieron la Tierra” fueron algunos de ellos. Incluso su expareja Machine Gun Kelly escribió: “Entusiasmado de que tuvimos una bebé”. Esta declaración ha dejado a los viajeros especulando si volvieron a estar juntos.

Se dice que la pareja terminó su relación en noviembre de 2024 después de que Fox supuestamente descubrió que había estado enviando mensajes a otras mujeres .

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. Foto: Maria Alejandra CARDONA / AFP
también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.

