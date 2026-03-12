La actriz Megan Fox volvió a Instagram, después de un año de dar a luz a su bebé, y ha sorprendido a sus seguidores con algunas de sus publicaciones más atrevidas hasta la fecha.

En su última galería, la estrella de cine luce su figura ataviada con licras ajustadas a su silueta, lencería de cuero y botas altas con medias. Completa su look con lentes de sol y una gargantilla en color plateado.

Megan Fox, de 39 años de edad, deslumbró con su belleza. La resaltó con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, rubor en los pómulos, labial nude y cejas marcadas.

De inmediato sumó miles de comentarios de sus seguidores, como: “Wow”, “Estás hermosa” y “Tú fuiste la razón por la cual los autobots defendieron la Tierra” fueron algunos de ellos. Incluso su expareja Machine Gun Kelly escribió: “Entusiasmado de que tuvimos una bebé”. Esta declaración ha dejado a los viajeros especulando si volvieron a estar juntos.

Se dice que la pareja terminó su relación en noviembre de 2024 después de que Fox supuestamente descubrió que había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada.

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. Foto: Maria Alejandra CARDONA / AFP

Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.