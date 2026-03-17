Luego de haber caído desde una ventana, desde un tercer piso, José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, dio sus primeras declaraciones ante la prensa mexicana sobre lo ocurrido y cómo se encuentra tras salir del hospital. ¿Qué dijo? A continuación te lo contamos todo.

José Ángel fue dado de alta el lunes luego de haber ingresado de emergencia el pasado viernes por fracturas en talón, clavícula y nariz ocasionadas por su caída, según reveló su madre Patricia Pascual.

A su salida del hospital, el hijo de Odiseo Bichir dijo que no entendía muy bien lo ocurrido y que se sentía todavía “muy mareado, muy somnoliente y todavía no muy consciente” tras el impactante accidente que tuvo el viernes pasado.

“Les agradezco mucho estar presentes. Les agradezco mucho la atención y la preocupación (…) por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia”, dijo.

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Admitió estar “muy mal” y sin entender muy bien lo ocurrido: “Estoy muy mal. Sí, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué ha pasado y qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”.

Asimismo dijo que necesita tomar terapia para continuar con la recuperación. El actor evitó dar detalles sobre el incidente y sobre la crisis de salud de la que habló su familia en un comunicado conjunto que emitió a través de su agencia de representación.

Tras reportarse su accidente en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez, los padres del actor de 38 años emitieron dicho comunicado explicando lo ocurrido destacando que el artista tuvo una “crisis profunda”, pero aclarando que no se trato de un intento de suicidio, sino que el incidente fue provocado por un acto involuntario que “no fue una decisión consciente”.

“En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”, explicaron.

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se lee en la misiva.

Por su parte, destacaron que estaba vivo y fuera de peligro, recibiendo atención médica especializada junto a su familia.

Odiseo Bichir le agradeció a la prensa y a los seguidores de su familia por la preocupación y dijo que aún no se sentía listo para hablar de lo ocurrido con su hijo: “Muy mal, por eso no quiero estar aquí ahora hablando, porque no me siento en condiciones de hablar”.