La posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial estalle con una invasión terrestre de Estados Unidos en Irán ha vuelto a encender las alarmas entre analistas internacionales, en especial ante la reciente negativa de Donald Trump de llegar a un acuerdo de alto al fuego con Irán.

El historiador y experto en geopolítica Jiang Xueqin advirtió en una reciente entrevista que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría convertirse en un punto de inflexión histórico que cambie para siempre el equilibrio de poder en Oriente Medio. ¿Qué dijo? A continuación te contamos las alertas que ha lanzado.

Según Jiang, profesor e historiador egresado de Yale, el conflicto actual comenzó principalmente con ataques aéreos y operaciones militares indirectas lanzadas a través de una coordinación entre Estados Unidos e Israel en Irán, pero el verdadero cambio ocurriría si Washington decide enviar tropas terrestres.

Para el experto, una invasión terrestre de Irán sería el momento decisivo que podría escalar el conflicto a un nivel global, algo similar a una Tercera Guerra Mundial, arrastrando a otras potencias a la confrontación como los países de la OTAN y los países aliados de Irán, así como organizaciones islamistas.

“Circulan rumores de que la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos ha recibido órdenes de despliegue. Han suspendido los ejercicios de entrenamiento y es posible que sean desplegados en Oriente Medio muy pronto, posiblemente en los próximos días”, señaló.

“El uso de tropas terrestres contra Irán supondría una escalada masiva (...) En el momento en que las tropas terrestres entren en Irán, será imposible retirarse y la guerra sólo podrá intensificarse. Por lo tanto, un punto de inflexión crucial en este conflicto será el uso de tropas terrestres. Si se utilizan tropas terrestres, estaremos en la Tercera Guerra Mundial, lo que marcará el fin del mundo tal como lo conocemos”, advirtió.

El analista sostiene que la guerra en Irán está conectada con tensiones geopolíticas más amplias, como la rivalidad entre bloques internacionales y el conflicto todavía vigente en Ucrania por la invasión rusa.

Desde su perspectiva, Estados Unidos buscaría asegurar el control de rutas energéticas estratégicas y mantener su influencia global frente a alianzas emergentes entre Irán, Rusia y otras potencias como los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Corea del Sur, Japón, China, Pakistán e India.

Otro punto clave en su análisis es la vulnerabilidad de los países del Golfo y de Asia. Jiang explica que varias naciones de las regiones dependen en gran medida de recursos externos, como alimentos importados y agua proveniente de plantas desalinizadoras, pero principalmente del petróleo, lo que las vuelve extremadamente frágiles en un escenario de guerra regional prolongada.

En ese contexto, el experto advierte que una intervención terrestre estadounidense podría provocar un efecto dominó. Potencias como Rusia, China y países europeos podrían verse involucrados directa o indirectamente debido a los intereses energéticos y estratégicos en Oriente Medio.

Jiang también cuestiona la capacidad de Estados Unidos para sostener un conflicto de gran escala en la región. A su juicio, el país no ha enfrentado en décadas una guerra contra un adversario fuerte y preparado como Irán, lo que podría generar enormes costos militares y políticos.

Incluso en varias ocasiones, desde que comenzaron a escalar las tensiones entre ambos países el año pasado, el experto, conocido ya como el Nostradamus Chino, ha predicho que Estados Unidos eventualmente va a perder la guerra contra Irán, un país se que ha preparado durante 20 años para hacerle frente “al gran satanás” y derribar el “imperio estadounidense” junto a sus aliados.

Aunque muchas de sus afirmaciones son consideradas especulativas, el analista concluye que el conflicto con Irán podría convertirse en un “momento decisivo” para el orden mundial, capaz de redefinir alianzas, economías y la geopolítica global durante las próximas décadas.