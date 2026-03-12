Luego de las advertencias de Donald Trump sobre la asistencia de la selección iraní al Mundial de Futbol 2026, en medio de los constantes ataques en Oriente Medio, además del aumento del precio del petróleo a nivel internacional y las tensiones en el estrecho de Ormuz, un experto ha dicho que Estados Unidos perderá la guerra por varias razones críticas. ¿Qué dijo?

¿Por qué Estados Unidos perdería la guerra contra Irán?

Jiang Xueqin, profesor e historiador de la Universidad de Yale, predice que Irán vencerá en la actual guerra que se disputa en Oriente Medio en contra de Estados Unidos e Israel debido a que tiene “muchas más ventajas” sobre los estadounidenses.

A continuación te decimos las principales razones por las que Irán derrotaría a Estados Unidos, aún con su gran poder, arsenal y apoyo de la OTAN.

Irán se ha preparado por 20 años para enfrentar la guerra

En una entrevista que dio a Breaking Points, el experto señaló que la guerra saldrá mal para Trump y su país debido a que Irán lleva más de 20 años preparándose para este conflicto geopolítico, bajo la idea religiosa de que se enfrenta al “gran satanás”.

“La realidad es que, en este momento, es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto. En su religión, esta es una guerra en contra del gran satanás. Han tenido muchos ensayos”, apuntó.

Según explica Xueqin, Irán tuvo la oportunidad de analizar la ofensiva y las capacidades de Estados Unidos durante los ataques del 2025 para prepararse “a fondo” y fortalecerse en caso de que estallara una nueva etapa del conflicto.

“El pasado junio fue una guerra de 12 días en la que los iraníes pudieron examinar y analizar la capacidad de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y han tenido mucho tiempo, ocho meses, para prepararse a fondo para este nuevo ataque”, agregó.

Irán tiene el apoyo de varias organizaciones islamistas en la región

Pero eso no es todo, Jiang Xueqin afirma que Irán ganaría la guerra en parte por el apoyo que está recibiendo de sus aliados en la región, con grupos islamistas que están dispuestos a poner en marcha una estrategia para “destruir el imperio estadounidense”.

“Sus aliados, los hutíes, Hezbolá, Hamás y las milicias, han captado a la perfección la mentalidad estadounidense”, apunta Jiang. “Y ahora tienen una estrategia bastante sólida para debilitar y, en última instancia, destruir el imperio estadounidense”, advirtió.

Irán apuesta por debilitar a EU desde otros objetivos, no sólo con ataques

Por su parte, Irán no sólo apuesta por lanzar ataques destructivos contra Estados Unidos, sino que se está enfocando en afectar la infraestructura energética y plantas desalinizadoras en países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para escalar la guerra a niveles superiores y poder debilitar a los estadounidenses desde ciudades clave como Raid en Arabia Saudita y así provocar, a la par, crisis humanitarias.

Mientras EU derrocha millones en la guerra, Irán gasta menos en sus drones

En cuanto a la economía, Irán también está trabajando para que los estadounidenses se queden sin recursos económicos que financien sus armas más rápido. De acuerdo con la explicación del experto, mientras Estados Unidos cuenta con una estrategia militar costosa para atacar, Irán lanza drones más baratos, lo que se traduce a un mayor ahorro para que el país pueda sostener una guerra más larga y sea económicamente más estable.

De acuerdo con estimaciones, hasta el momento la guerra le ha costado a Estados Unidos una friolera de 11.300 millones de dólares , si el conflicto sigue alargándose, el impacto económico superará los 210.000 millones.