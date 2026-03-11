Un alto asesor militar del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones a la televisión estatal el miércoles, mientras los dos países libran una guerra que ha sumido a Oriente Medio en el caos.

"Trump es el presidente estadounidense más corrupto y estúpido", dijo Yahya Rahim Safavi. "Es Satanás en persona".

También reiteró las amenazas de Irán de destruir a Israel, que combate contra la república islámica junto a Estados Unidos.

El ejército de Irán prometió el miércoles lanzar ataques contra objetivos económicos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, incluidos bancos, después de bombardeos nocturnos contra una entidad financiera iraní.

"El enemigo nos ha dado vía libre para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista", afirmó el mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Pidió a la población de toda la región que se abstenga de acercarse a menos de un kilómetro de los bancos.

Medios iraníes informaron que ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron durante la noche un banco en Teherán, causando la muerte de un número no especificado de empleados.