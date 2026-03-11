TE RECOMENDAMOS
Alerta en EU: el FBI advirtió sobre posible ataque con drones de Irán frente a la costa de California
Crisis en el Estrecho de Ormuz: Irán amenaza con bloquear el petróleo, Macron habla de “zona de guerra” y Trump promete seguridad
"Ormuz será de paz… o de derrota”: Irán lanza advertencia a EU tras amenaza de golpe “20 veces más fuerte” de Trump
Impactante VIDEO: captan supuesto misil Tomahawk missile de EU impactando cerca de una escuela en Irán
Un alto asesor militar del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones a la televisión estatal el miércoles, mientras los dos países libran una guerra que ha sumido a Oriente Medio en el caos.
"Trump es el presidente estadounidense más corrupto y estúpido", dijo Yahya Rahim Safavi. "Es Satanás en persona".
Mark Zuckerberg compra ‘búnker millonario’ de 170 MDD en medio de guerra en Irán: ¿se prepara para lo peor?
También reiteró las amenazas de Irán de destruir a Israel, que combate contra la república islámica junto a Estados Unidos.
El ejército de Irán prometió el miércoles lanzar ataques contra objetivos económicos estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, incluidos bancos, después de bombardeos nocturnos contra una entidad financiera iraní.
"Ormuz será de paz… o de derrota”: Irán lanza advertencia a EU tras amenaza de golpe “20 veces más fuerte” de Trump
"El enemigo nos ha dado vía libre para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista", afirmó el mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes, en un comunicado difundido por la televisión estatal.
Pidió a la población de toda la región que se abstenga de acercarse a menos de un kilómetro de los bancos.
Alerta en EU: el FBI advirtió sobre posible ataque con drones de Irán frente a la costa de California
Medios iraníes informaron que ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron durante la noche un banco en Teherán, causando la muerte de un número no especificado de empleados.
[Publicidad]