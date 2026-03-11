El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Estados Unidos ha destruido "en una sola noche" casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

"Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche", declaró Trump a la prensa, sugiriendo que hasta 60 buques iraníes habían sido alcanzados. "Prácticamente toda su Armada ha desaparecido", insistió.

La situación en el estrecho de Ormuz -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo mundial y una cantidad importante de minerales estratégicos- ha alterado el mercado internacional del crudo y el gas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Preguntado por si las compañías petroleras deberían seguir usando el estrecho de Ormuz durante la operación 'Furia Épica', Trump les animó a hacerlo. "Creo que deberían", sugirió el mandatario a pesar de los ataques a cuatro buques en el paso marítimo ese mismo día.

Fuentes anónimas citadas por la cadena CNN aseguraron que por ahora Irán solo ha colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían ampliar el número a cientos con la flota que aún conserva.

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), informó de que tres barcos fueron alcanzados este miércoles por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria reivindicó el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, el 'Express Rome', mientras Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero" ni tampoco tiene constancia de que el estrecho de Ormuz haya sido minado por el régimen de Teherán, contrariamente a lo sugerido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Lo que sí dijo tener claro es que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión para garantizar el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero insistió en que "debe organizarse" para proporcionar escoltas "cuando sea necesario".