La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que exista alguna notificación de suspensión del Mundial de Fútbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo "muy bajo" de terrorismo en el país.
“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, dijo la mandataria al referirse a versiones sobre posibles afectaciones al torneo, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.
La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" en el Mundial 2026, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".
"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad", escribió en la red Truth Social.
