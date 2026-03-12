TE RECOMENDAMOS

La reabrió este miércoles el programa , detenido por más de un mes debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida busca reducir las afectaciones a viajeros frecuentes mientras continúa el bloqueo presupuestal.

El gobierno estadounidense anunció la reactivación del programa Global Entry, un sistema de vía rápida para viajeros previamente verificados, que había permanecido suspendido desde febrero como consecuencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. De acuerdo con el anuncio oficial, el el 11 de marzo a las 5:00 am, hora del este, señalando que el objetivo es disminuir el impacto en quienes viajan con regularidad.

Un portavoz del DHS reiteró que la decisión responde a la necesidad de atender el creciente malestar de los usuarios: “Estamos trabajando duro para aliviar las molestias a los viajeros causadas por el cierre de los demócratas”, anotaron.

El programa, que agiliza la revisión migratoria en aeropuertos a viajeros considerados de bajo riesgo, fue detenido inicialmente para “conservar personal y recursos ante la escasez de fondos.

A pesar de que también se había anunciado la suspensión de—otro sistema de filtrado rápido en aeropuertos—, la agencia revocó esa decisión casi de inmediato por el impacto negativo que tendría en el flujo aéreo.

La llega tras semanas de presión de distintos sectores, particularmente de la industria turística, que alertó sobre el costo económico y operativo de suspender estos programas en plena temporada alta de viajes.

El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, calificó la decisión como un paso importante para el sector. “Acogemos con satisfacción la decisión de hoy de la Casa Blanca y los líderes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de reabrir Global Entry y reafirmar el valor de los Programas de Viajeros Confiables”, señaló.

Freeman explicó que durante las últimas semanas la industria se volcó a dialogar con legisladores y funcionarios, resaltando que “losmejoran la seguridad y a la vez impulsan los viajes”. También subrayó que el Congreso debe tomar medidas adicionales para asegurar el funcionamiento del sistema de seguridad aérea.

Global Entry es un programa que facilita la entrada rápida a Estados Unidos para viajeros internacionales. Los beneficios de Global Entry incluyen:

Acceso a quioscos automatizados en aeropuertos de Estados Unidos para evitar las largas filas de inmigración.

Inclusión automática en TSA PreCheck.

Procesamiento acelerado en aeropuertos y puntos de cruce fronterizo.

La requiere completar una solicitud en línea, pagar una tarifa de $100 dólares y asistir a una entrevista en persona. La membresía también es válida por cinco años.

