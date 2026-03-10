TE RECOMENDAMOS

en 2026 exige más que entusiasmo y maletas listas: la admisibilidad. Aunque cumplas con los requisitos básicos, un funcionario migratorio tiene la decisión final sobre si concede la visa, la eTA o la entrada al país al momento del arribo.

Por eso, conviene entender quién necesita visa, quién puede usar eTA y en qué casos las autoridades pueden negar el ingreso.

¿Mexicanos con visa o con eTA? Reglas clave para 2026

Mexicanos que viajan por turismo: necesitan visa canadiense de visitante.

Excepciones con eTA (solo por avión):

Si tuviste una en los últimos 10 años y vuelas a Canadá.

Si tienes una visa estadounidense de no inmigrante vigente (por ejemplo, B1/B2) y vuelas a Canadá.

Titulares de permisos de trabajo o estudio canadienses: si eres ciudadano mexicano y tu permiso canadiense está vigente, tu eTA sigue siendo válida y puedes viajar con normalidad.

Igual que en el trámite de , el oficial de inmigración canadiense tiene la última palabra: puede autorizar o negar la visa, la eTA o incluso la entrada al llegar, según la evaluación del caso.

¿Por qué pueden negarte la eTA, la visa o la entrada?

Aun con documentos vigentes, IRCC (Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá) contempla varios motivos de inadmisibilidad. Conocerlos te ayuda a prevenir rechazos.

1) Seguridad

Incluye espionaje, subversión, violencia o terrorismo, o pertenecer a organizaciones que violan derechos humanos o internacionales.

Qué hacer: evita cualquier vínculo con grupos señalados y responde con veracidad si te preguntan por afiliaciones o actividades pasadas.

2) Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad

Cualquier participación —directa o indirecta— puede derivar en inadmisibilidad inmediata.

Qué hacer: si tu actividad profesional o de servicio militar pudiera generar dudas, prepara explicaciones claras y documentos que acrediten el contexto y tus funciones.

3) Comisión de delitos

Incluso condenas antiguas o registros por manejar bajo influencia del alcohol o drogas pueden pesar en la decisión.

Qué hacer: reúne sentencias o pruebas de rehabilitación si aplica; la transparencia y los documentos de soporte son clave.

4) Crimen organizado

Tener lazos con tráfico de personas, lavado de dinero u otras actividades ilícitas se considera causal de inadmisibilidad.

Qué hacer: evita relaciones o transacciones que puedan asociarte a redes ilícitas; explica el origen lícito de tus recursos.

5) Razones médicas

Ciertas condiciones pueden verse como un o como una carga excesiva para el sistema de salud o servicios sociales.

Qué hacer: lleva historial médico, tratamientos y coberturas (seguros) que prueben manejo responsable de tu condición.

6) Razones financieras

Si no puedes o no quieres mantenerte a ti y a tu familia durante la estancia, pueden negarte la entrada.

Qué hacer: incluye estados de cuenta, pruebas de empleo o negocio, reservas de hospedaje y un presupuesto de viaje.

7) Tergiversación

Presentar información falsa u omisiones relevantes es motivo directo de rechazo.

Qué hacer: declara con exactitud datos personales, historial de viajes, empleos, fondos y plan de ruta.

8) Familiar inadmisible

Si un familiar con quien viajas o con quien te vinculan es inadmisible, pueden afectar tu entrada.

Qué hacer: asegúrate de que quienes te acompañan también cumplan los requisitos y presenten documentos sólidos.

Cómo fortalecer tu solicitud (y tu entrada) en 2026

Las autoridades recomiendan adjuntar evidencias que muestren un viaje temporal, financiado y bien planeado. Incluye:

Historial de (visas previas, sellos, entradas/salidas).

Fechas y duración: explica cuánto tiempo piensas quedarte y qué harás.

Fondos suficientes: estados de cuenta recientes y consistentes con tu plan de gastos.

Reservas: vuelos de ida y vuelta, hospedaje y actividades (congresos, eventos, visitas programadas).

Lo que debes revisar antes de enviar tu solicitud o viajar

Define tu propósito (turismo, visitas, eventos) y ajústalo al tipo de documento (visa o eTA) que usarás.

Demuestra arraigo en México: empleo/negocio, estudios, familia, bienes.

Calcula tu presupuesto y respáldalo con estados de cuenta.

Organiza tu itinerario: vuelos, hospedaje y actividades principales.

Revisa antecedentes: si hubo incidentes legales o médicos, prepara documentos explicativos.

Evita inconsistencias: nombres, fechas, empleos, ingresos y rutas deben cuadrar.

Sé honesto en todo momento: la tergiversación puede cerrarte la puerta hoy y mañana.

Aunque lleves, el oficial fronterizo decide al momento del arribo si entras o no. Presenta tus documentos ordenados, responde con calma y coherencia, y procura que tu equipaje no contradiga tu versión del viaje.

